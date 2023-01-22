這對CP超可愛！金裕貞、金聖喆一起拍攝畫報，網友：「希望未來有機會看到他們合作電視劇或電影」

希望這兩位演員可以「二搭」啊！
#셰익스피어인러브— 쇼노트 (@shownote) January 11, 2023
설렘 가득했던 프로필 촬영장
스케치 사진 공개
비올라 드 레셉스 #김유정
연극 <셰익스피어 인 러브>
2023.01.28 GRAND OPEN
예술의전당 CJ토월극장 pic.twitter.com/TmXMuxCfZw
#셰익스피어인러브— 쇼노트 (@shownote) January 11, 2023
설렘 가득했던 프로필 촬영장
스케치 사진 공개
윌 셰익스피어 #김성철
연극 <셰익스피어 인 러브>
2023.01.28 GRAND OPEN
예술의전당 CJ토월극장 pic.twitter.com/OCPFTCNT2U
話劇《莎翁情史》由英國劇作家Lee Hall執筆，改編自1998年上映的同名電影，劇情杜撰了英國文豪莎士比亞的愛情故事。而金裕貞與金聖喆將出演韓國版本，相關海報公開後被大批網友稱讚：「根本是王子與公主！」
近期，金裕貞與金聖喆也一起拍攝情侶畫報，在公開的影片裡顯得相當可愛。不少人敲碗兩位演員再合作：「電視劇或電影必須再來一部吧！」
김성철 김유정 커플화보...— 페 (@Fe911231) January 19, 2023
진짜존나큰거오신다자극ㅈ된다 pic.twitter.com/FYvBTibVUc
看看對視的那張…好想看他們出演浪漫喜劇！另外，金裕貞日前收到新劇《My Demon》的出演提案，金聖喆與柳俊烈、柳海真等人合作的電影《晝盲神探》則於去年底上映，收到不少好評。
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