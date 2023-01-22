這對CP超可愛！金裕貞、金聖喆一起拍攝畫報，網友：「希望未來有機會看到他們合作電視劇或電影」

這對CP超可愛！金裕貞、金聖喆一起拍攝畫報，網友：「希望未來有機會看到他們合作電視劇或電影」

畫報   2023年1月22日   星期日16:37   Hui  

（封面圖源：IG@allurekorea畫面截圖）

希望這兩位演員可以「二搭」啊！

話劇《莎翁情史》由英國劇作家Lee Hall執筆，改編自1998年上映的同名電影，劇情杜撰了英國文豪莎士比亞的愛情故事。而金裕貞與金聖喆將出演韓國版本，‎相關海報‎公開後被大批網友稱讚：「根本是王子與公主！」

近期，金裕貞與金聖喆也一起拍攝‎情侶畫報‎，在公開的影片裡顯得相當可愛。不少人敲碗兩位演員再合作：「電視劇或電影必須再來一部吧！」

看看對視的那張…好想看他們出演浪漫喜劇！另外，金裕貞日前收到新劇‎《My Demon》‎的出演提案，金聖喆與柳俊烈、柳海真等人合作的電影‎《晝盲神探》‎則於去年底上映，收到不少好評。

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