大家都期待的组合！网友剪辑经典韩剧《宫》翻拍预告影片，金裕贞、李到晛、宋江、高允贞吸引近两百万人观看

金裕贞和李到晛曾在《先热情地打扫吧》饰演「姐弟」，好希望看到他们以「恋人」的身份合作一部作品！

2006年由尹恩惠、朱智勋、金桢勋、宋智孝主演的韩剧《宫》被称为「经典」，该部作品改编自漫画家朴素熙的同名漫画，以君主立宪制大韩帝国的架空历史为背景，描述平凡女高中生「申采静」与皇太子「李信」进行策略结婚的故事。最高收视率曾达27%，直到今日也被剧迷们广泛讨论，更传出‎翻拍‎的计画。

有才的网友们纷纷在YouTube分享《宫》翻拍的「预告影片」，其中金裕贞、李到晛、宋江、高允贞的「假想阵容」，吸引近两百万人观看，人气火爆。金裕贞饰演「申采静」（原尹恩惠之角色）、李到晛饰演「李信」（原朱智勋之角色）、宋江饰演「李律」（原金桢勋之角色）、高允贞饰演「闵孝琳」（原宋智孝之角色）。看完影片的网友们表示：「毫无违和感！」、「非常需要看到正片的内容」、「能不能就以这个阵容翻拍？」等。

金裕贞、李到晛曾在2018年合作过JTBC《先热情地打扫吧》，当时是以「姐弟」相遇。实际上，1999年出生的金裕贞应该要称1995年出生的李到晛为「哥哥」。金裕贞是家喻户晓的童星出身演员，‎作品列表丰富；而李到晛近期也相当活跃，与宋慧乔等人合作的‎《黑暗荣耀》第2部‎将於下周五（10日）公开。不少粉丝都期待未来能看到他们以男、女主角的身份再合作一部作品。

而金裕贞与宋江曾在今年初（2023年）收到‎新剧《My Demon》‎的出演提案，是一部描述腹背受敌的财阀继承者「都度希」，和一夜之间失去能力的恶魔「郑具元」展开「异种同居罗曼史」的作品。又是一对令人期待的萤幕CP！

而以tvN‎《还魂：光与影》‎晋升为女主角的高允贞，在剧中与李宰旭展现默契配合，人气再攀升。她曾和李到晛、宋江合作Netflix ‎《Sweet Home》‎，该部作品也将推出第2季、第3季。

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