金惠子便當重出江湖！為缺食兒童自降酬勞壓低售價，身兼世展會慈善大使牽掛非洲數十年

演員金惠子多年前與超商合作推出便當、因物美價廉大獲好評，近日為了讓低收入小孩也能吃飽飯，時隔6年讓「金惠子便當重」出江湖，價格甚至壓低到4000韓元以下！

金惠子2010年第一次與連鎖超商GS25合作推出冠名便當，7年間陸續推出40多種商品，因食材豐富、物超所值贏得良好口碑，甚至催生了新造詞彙「這很惠子（혜자스럽다）」。 當時累計銷售額達到驚人的1兆韓元，帶動了便利店便當的全盛期。

後來一方面因合約到期，另一方面金惠子擔心「便當形象」太強可能對演員工作造成影響，所以2017年後這系列便當就從市場絕跡，讓很多人感到不捨。



最近的好消息是：時隔6年，GS25終於在上月宣佈重新推出金惠子便當！原來金惠子強烈希望再次製作廉家便當、讓缺食兒童（低收入或監護人缺席等）也能無壓力購買，所以從去年2月開始與GS集團合作新項目「很惠子的家常飯」。

這次推出的第一款便當包含辣炒豬肉、辣炒年糕、黑米飯和配菜，用料滿滿定價卻只有4500韓元。 如果疊加折價QR Code或用兒童給食卡在網上預訂，更可以壓低至3600韓元，在物價上漲時代真的令人感動。



有傳聞說金惠子為了做出物美價廉的便當、讓缺失兒童也能好好吃飯，不惜主動降低自己的酬勞。 對此GS相關人士十分含蓄：「合約內容不便透露。」

金惠子出身富裕家庭，早在上世紀60年代就開始拍戲，在韓國是非常知名的資深演員。 1991年第一次跟隨世界展望會探訪非洲後深受震撼，隨後多年致力於慈善宣傳大使工作。





金惠子尤其對當地兒童念念不忘，今年初做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時也提到因為疫情幾年沒去過非洲，每晚眼前都會浮現當地兒童的面孔。 這次與GS25合作，也是對她人生哲學的一次實踐。



截止本月初，新款金惠子便當已在GS25三千多款商品中脫穎而出、登上銷量第一寶座，甚至打敗了長期暢銷的燒酒和香蕉牛奶！接下來還將推出魷魚等不同主菜的更多商品。



網友紛紛稱讚金惠子的溫暖心意：「不愧是god惠子」、「超帥氣」、「人性如演技一樣溫暖」。



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