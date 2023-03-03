金惠子便当重出江湖！为缺食儿童自降酬劳压低售价，身兼世展会慈善大使牵挂非洲数十年

演员金惠子多年前与超商合作推出便当、因物美价廉大获好评，近日为了让低收入小孩也能吃饱饭，时隔6年让「金惠子便当重」出江湖，价格甚至压低到4000韩元以下！

金惠子2010年第一次与连锁超商GS25合作推出冠名便当，7年间陆续推出40多种商品，因食材丰富、物超所值赢得良好口碑，甚至催生了新造词汇「这很惠子（혜자스럽다）」。 当时累计销售额达到惊人的1兆韩元，带动了便利店便当的全盛期。

后来一方面因合约到期，另一方面金惠子担心「便当形象」太强可能对演员工作造成影响，所以2017年后这系列便当就从市场绝迹，让很多人感到不舍。



最近的好消息是：时隔6年，GS25终於在上月宣布重新推出金惠子便当！原来金惠子强烈希望再次制作廉家便当、让缺食儿童（低收入或监护人缺席等）也能无压力购买，所以从去年2月开始与GS集团合作新项目「很惠子的家常饭」。

这次推出的第一款便当包含辣炒猪肉、辣炒年糕、黑米饭和配菜，用料满满定价却只有4500韩元。 如果叠加折价QR Code或用儿童给食卡在网上预订，更可以压低至3600韩元，在物价上涨时代真的令人感动。



有传闻说金惠子为了做出物美价廉的便当、让缺失儿童也能好好吃饭，不惜主动降低自己的酬劳。 对此GS相关人士十分含蓄：「合约内容不便透露。」

金惠子出身富裕家庭，早在上世纪60年代就开始拍戏，在韩国是非常知名的资深演员。 1991年第一次跟随世界展望会探访非洲后深受震撼，随后多年致力於慈善宣传大使工作。





金惠子尤其对当地儿童念念不忘，今年初做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时也提到因为疫情几年没去过非洲，每晚眼前都会浮现当地儿童的面孔。 这次与GS25合作，也是对她人生哲学的一次实践。



截止本月初，新款金惠子便当已在GS25三千多款商品中脱颖而出、登上销量第一宝座，甚至打败了长期畅销的烧酒和香蕉牛奶！接下来还将推出鱿鱼等不同主菜的更多商品。



网友纷纷称赞金惠子的温暖心意：「不愧是god惠子」、「超帅气」、「人性如演技一样温暖」。



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