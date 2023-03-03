《PEAK TIME》竟然讓最有Power的團體跳女團舞！神改編After School與少女時代舞台一樣炸裂

《PEAK TIME》1日播出的第4集，持續第一回合競賽內容，其中一組主題「女團」，兩組表現意外的好。

女團主題可以說是本集最有張力也最有反差的環節了，因為在公布主題時，大部分的團體都不想被指定！大家避之唯恐不及，抱頭的人抱頭，祈禱的人祈禱……



評審團第一個選擇是2點（NTX），直接有成員腦袋當機。當聽見是2點，其他人紛紛起鬨下個被點名的是8點（DKB），因為8點和2點先前都在生存舞台都超嗨表演撕裂舞台，而8點可不想，最後被喊到只能跪地接受……



《PEAK TIME》大家對於女團歌舞的反應，完全和隔壁台《BOYS PLANET》大相逕庭啊！BLACKPINK〈Kill This Love〉在《BOYS PLANET》練習生裡最搶手，是最先被選走的呢！



▼K組BLACKPINK〈Kill This Love〉&G組BLACKPINK〈Kill This Love〉原曲對照



回到《PEAK TIME》，2時和8時被指定跳After School〈BANG!〉或少女時代〈The Boys〉，他們沒有選擇原汁原味呈現，反倒利用自身Rap與舞蹈長才重新編曲編舞，保留一些原曲亮點再加上自身團體特色，一樣撕裂舞台。

▼2點少女時代〈The Boys〉& 8點After School〈BANG!〉原曲對照



兩隊均被稱讚，不過在評審面前依舊分出了高下，8點獲壓倒性勝利。2點只受〈The Boys〉原唱Tiffany和原編舞者沈在元Pick。

▼最後複習2點、8點先前生存舞台炸裂表演，兩隊其實在女團表演已經很厲害了啊！



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