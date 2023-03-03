《黑暗榮耀》鄭知蘇接新戲啦！沈恩敬&羅文姬經典電影《回到20歲》翻拍劇版，飾演女主角再展甜美歌喉！

「老靈魂+少女外形」的角色真的很考驗演技，果然鄭知蘇的實力大家都有目共睹啦！劇中有望再展優越唱功，也讓人十分期待~

《回到20歲》（香港譯：重返20歲）是一部2014年上映的奇幻喜劇電影，講述70歲愛說髒話的老奶奶突然變成20歲花樣少女後發生的故事，全片充滿爆笑亦不乏令人動容的淚點，順利成為韓國電影票房年度TOP 3，還先後在中國和泰國翻拍。



片中羅文姬和沈恩敬分別飾演回春前後的女主角「吳末順」，當時只有20歲的沈恩敬不計形象大膽表演、把愛講髒話的老太太靈魂少女演得活靈活現，不僅獲得觀眾一致好評，也斬獲百想藝術大賞電影部門及春史電影節最佳女主角。



劇版今日宣佈由鄭知蘇飾演女主角「吳杜麗」，努力實現第一次人生中無緣追求的歌手夢。



電影版女主角在歌聲中回顧坎坷一生、深深打動了所有觀眾，而鄭知蘇也天生一把好嗓音，還曾在綜藝節目《玩什麼好呢？ 》作為限定女團WSG Wannabe成員出道，讓人對她的表現十分期待。



鄭知蘇雖然是花式滑冰運動員出身，但表演天賦不容小覷，2019年就憑《寄生上流》裡富家女的角色獲得多個國際電影節肯定，之後在多部劇集《某一天滅亡來到我家門前》《地獄公使》客串關鍵角色，在《謗法》和《Imitation》中分別飾演天才謗法師「白昭袗」和偶像歌手「李瑪荷」少，屢屢嘗試完全不同的角色、就連看過劇的人都難以認出是同一人，堪稱「劇拋臉」。去年更憑電視劇《謝幕：樹立而死》中劇的話演員「徐允熙」一角斬獲KBS女子新人獎：







最近她在Netflix口碑爆款劇《黑暗榮耀》飾演宋慧喬角色「文同珢」的少年時期，遭遇校園暴力折磨、不屈不撓為復仇努力的模樣再次給人留下深刻印象。 《黑暗榮耀》第二部即將在3月10日上線，再等一周就到啦！



劇版《回到20歲》將由《Secret Mother》《Wanted》《離婚律師戀愛中》導演朴容順與《生死決斷羅曼史》《偉大的故事》編劇許勝民合作，預計上半年開拍。 製作公司表示劇版會增加更多懸疑元素和感情線，盛讚鄭知蘇是「與角色120%契合的演員」，期待更多演員消息公開啦！



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