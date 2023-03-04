《我獨自生活》中宋旻浩給小熊噴的香水你絕對買不到！他偏愛木製性感香

宋旻浩又一個興趣愛好被粉絲們發現了。

宋旻浩雖是愛豆，但興趣十分廣泛，活躍在綜藝、時尚、攝影、藝術等多樣領域，尤其擅長畫畫，在韓娛圈和粉絲界素有「宋畫伯」之稱。 前不久宋旻浩出演的《我獨自生活》播出之後，粉絲們又發現了他的新愛好。 節目中宋旻浩用香水噴了噴節目吉祥物-小熊威爾森，這一幕被粉絲看到後就私信他香水品牌，沒想到宋旻浩回覆這並非市場上能買到的品牌，而是他自製的香水。



2月初，宋旻浩曾在個人ig上曬出製香的照片，圖片裡有燒杯、試管、空瓶等，看上去很像化學實驗。



也有粉絲上網爆料稱宋旻浩曾在製香公司一坐就是8小時，非常認真地調製屬於自己的香水。 據網友透露他偏愛木質香，帶一點性感的香味。 當時他衣著休閒，穿著帽衫、戴著帽子，一走進來就有強烈的hip-hop感。 還有小道消息稱宋旻浩去的香水工作室是全球知名的制香公司旗下的一家調香學校，一般人很難進去。



近期新綜藝《PEAK TIME》正式上檔，原本宋旻浩作為評委亮相，但他只參加了第一輪的錄製就退出了，連節目發佈會都未參加，節目組透露是因為檔期不夠才不得已「下車」，最後由 MAMAMOO 的玟星接替。

此外，宋旻浩即將於3月24日正式入伍，以社會服務要員身分服替代役。

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