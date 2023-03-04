《我独自生活》中宋旻浩给小熊喷的香水你绝对买不到！他偏爱木制性感香

宋旻浩又一个兴趣爱好被粉丝们发现了。

宋旻浩虽是爱豆，但兴趣十分广泛，活跃在综艺、时尚、摄影、艺术等多样领域，尤其擅长画画，在韩娱圈和粉丝界素有「宋画伯」之称。 前不久宋旻浩出演的《我独自生活》播出之后，粉丝们又发现了他的新爱好。 节目中宋旻浩用香水喷了喷节目吉祥物-小熊威尔森，这一幕被粉丝看到后就私信他香水品牌，没想到宋旻浩回覆这并非市场上能买到的品牌，而是他自制的香水。



2月初，宋旻浩曾在个人ig上晒出制香的照片，图片里有烧杯、试管、空瓶等，看上去很像化学实验。



也有粉丝上网爆料称宋旻浩曾在制香公司一坐就是8小时，非常认真地调制属於自己的香水。 据网友透露他偏爱木质香，带一点性感的香味。 当时他衣著休闲，穿著帽衫、戴著帽子，一走进来就有强烈的hip-hop感。 还有小道消息称宋旻浩去的香水工作室是全球知名的制香公司旗下的一家调香学校，一般人很难进去。



近期新综艺《PEAK TIME》正式上档，原本宋旻浩作为评委亮相，但他只参加了第一轮的录制就退出了，连节目发布会都未参加，节目组透露是因为档期不够才不得已「下车」，最后由 MAMAMOO 的玟星接替。

此外，宋旻浩即将於3月24日正式入伍，以社会服务要员身分服替代役。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻