李昇基婚禮劉在錫&李壽根等大神雲集！原本邀請姜鎬童擔任司儀，被拒絕了

李昇基和李多寅婚禮4月舉行，婚禮司儀的名單吸引了所有人的目光。

李昇基和李多寅將於4月7日大婚，因女方家族黑歷史的緣故，兩人從交往開始就一直受到李昇基粉絲的抵制，但粉絲的不滿最終難敵本命的決定，他們還是結婚了。 早前韓媒就報導國民MC劉在錫和綜藝大神李壽根要擔任婚禮上、下部的司儀，一度遭到全韓網的討伐，這場婚禮已然站在了輿論的風口浪尖，每一位出席婚禮的賓客都小心翼翼。



於此同時，還有不少韓國網友很是疑惑李昇基為何不邀請姜鎬童擔任MC，畢竟兩人的關係那麼好？ 原來是姜鎬童拒絕了李昇基主持婚禮的請求。 擔任李昇基婚禮總負責人的歌手兼演員孫志昌透露：「關於兩人的婚禮，有很多不符合事實的內容被報導出來，這是一場本該受到很多人祝福的婚禮，卻積累了很多誤會，為了讓新郎新娘有一個幸福的回憶，很多人都在幫他們。 他倆的婚禮沒有主禮人，不過有很多娛樂圈同仁會以多種方式為他們慶祝。 其實李昇基有拜託一起合作過《兩天一夜》等節目、他非常信任的姜鎬童擔任司儀，但被姜鎬童拒絕了，不過姜鎬童也表示會以自己獨特的方式慶祝他們結婚。 劉在錫和李壽根分別擔任上、下部的司儀，祝歌由李笛來唱。 」



消息爆光後，又一次在韓網上引發熱議，有網友留言稱：「辦次婚禮搞出那麼大動靜」、「不想再看到了，又不是什麼世紀婚禮，天天都在報導」、「網友說的都是事實啊，什麼叫誤會」、「就不能安安結婚靜靜嗎」等。

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