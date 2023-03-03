這組帥照怎能不收藏！玉澤演簽約美國公司WME後更將於3月11日抵台現身《GQ Suit Walk》！

《GQ》邀請實力派演員玉澤演來台擔任活動大使，與台北紳士們一同穿上正裝，3月11日在台北信義香堤廣場來場Suit Walk。而日前他所屬公司51K也宣布，玉澤演與美國經紀公司WME簽訂契約，將準備進軍國際市場！

今年出道正式邁入15年，以2PM野獸派偶像出道，玉澤演在隊內擔任主要Rapper，以單曲〈Heartbeat〉中撕破上衣，露出厚實胸膛的動作一戰成名，成為全韓國姊姊們心中的夢幻男子。外在形象粗獷，私底下的玉澤演其實有著溫和笑容和可愛個性，以及清爽通透的少年感。在韓國及美國兩地跨文化背景中成長，玉澤演精通四國語言，書讀得好、舞跳得好、運動拿手，會演奏多種樂器，除了令人欣羨的高智商，他還曾經拿過TOEIC英檢滿分，名符其實的真學霸。



澤演說:「從小我就覺得西裝能給人帶來十足魅力及帥氣，光是想到透過這次機會，能夠看到各種西裝時尚風格，能與一群超越年齡、不論性別，有著相同愛好的人士聚集在一起，就感到十分激動和期待。」他最期待在Suit Walk上看到創意十足的西裝搭配，「我想記下自己喜歡的風格，有機會也要來挑戰看看。」問玉澤演關於「紳士」的定義，可以看出學霸的脈絡，「如果將Gentleman這個單詞拆開，會變成Gentle和Man兩個單字，從字面翻譯出來，就是溫柔的男人。」而「紳士」的定義和資格，他認為從內到外都要有標準，「我對溫柔的男人的認知，帶有『外柔內剛』的印象，不僅在行為舉止上有風度，外在同時也要給人乾淨俐落的感覺。」



51K公司表示，玉澤演透過作品《黑道律師文森佐》《BLIND》《韓山島海戰》等作品展現活躍的演技，也相當開心能有機會與美國WME公司簽約，希望大家多多期待他日後的表現。而他自己也表示在陌生環境下接受全新的挑戰並不容易，但他認為這是個學習的好機會，會努力展現自己的全新魅力。玉澤演也很快將透過KBS最新關於吸血鬼的奇幻浪漫喜劇《心跳》與大家見面。



在那之前，台灣的粉絲們更有福能夠親眼欣賞到澤演的帥氣！今年台灣GQ Suit Walk打造紳仕最重要的年度盛事，盛大舉辦紳仕遊行等活動，玉澤演將擔任今年的活動大使，即將於3月11日現身台北信義香堤廣場！《GQ JAPAN》 資深時尚編輯高杉賢太郎、《單身即地獄》吳振澤也將來台響應！同時國內知名藝人包括告五人、宇宙人、麋先生、Howhow、國蛋、黃玠、劉奕兒等各界名人將出席推廣紳仕精神。



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