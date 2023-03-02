劉亞仁檢體竟驗出古柯鹼、K他命等四種毒品成份！警方最快下週傳喚其進行調查

影帝劉亞仁日前傳出濫用牛奶針遭警方調查，而今日更傳出在他的檢體中驗出高達4種毒品成份！預計很快就會遭到警方傳喚。

據韓媒體News 9報導演員劉亞仁體內檢出有吸食大麻、異丙酚、古柯鹼以及K他命共四種類的毒品，其中古柯鹼更與冰毒及海洛因並列三大毒品，對身體的影響力相當強烈。K他命成份也在醫療上有麻醉劑的效果，因擔心被誤用而在2006年就將其歸類為毒品管理。劉亞仁混合注射著4類型的毒品，許多專業人士也表示「可能致命」。



警方在搜查醫院線索的過程中，掌握了劉亞仁使用K他命的處方紀錄，也調查其是否經常注射，警方預計最快將於下週以嫌疑人身份傳喚劉亞仁，調查其吸毒過程等細節。一開始劉亞仁是因涉嫌濫用異丙酚（牛奶針）而遭到調查，接下來國科搜更在他的尿液與頭髮中驗出了大麻以及其他毒品成份。



本名嚴弘植的演員劉亞仁，自捲入了濫用異丙酚的風波以來，卻從未公開發表立場，上個月劉亞仁所屬經紀公司UAA只證實了劉亞仁接受警方的調查，對於有疑慮的部分將積極配合調查及說明，也抱歉讓大家擔心了。不過劉亞仁本人卻默不作聲。身為一個大韓民國的頂級明星，許多人對於劉亞仁目前的態度感到不滿意。



劉亞仁出道至今20年來，以精湛演技獲得觀眾們的喜愛以及眾多獎項的肯定，在SNS上更是對社會問題相當敢於發表自己獨到的見解，如今他卻對自己的事情沉默不語，令人失望，即使仍有粉絲們選擇相信他，但至今他卻未能表達自己的立場。無論是否認或是承認後接受處罰，大家都希望能聽見劉亞仁自己的說明。



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