韓國鐵路公社職員3年私查BTS RM個人信息18次，被發現後下場超慘

防彈少年團成員RM大吐個人信息遭偷看的苦水。

1日，RM更新了個人ig story，並貼出了一張新聞報導的截圖。 圖片裡寫著韓國鐵路公社職員私下瀏覽RM車票信息的內容。 前不久，在韓國鐵路公社擔任IT業務的A某利用職務之便從2019年開始3年時間裡18次私自瀏覽RM車票信息、地址和電話號碼等。 A某在票務預約、售賣部份工作，有極大的機會接觸到顧客信息。 公社之所以能揪出A某，是因為其他職員據報，稱A某「偷看了RM的預約內容之後，去見了本人」。



公社相關人士稱：「該職員雖然私下瀏覽了旅客的信息，但並未向外洩露，這件事情發生後我社開發了瀏覽個人信息時候會跳出彈窗，填寫瀏覽原因的功能」。 當事人A某表示：「我是RM的粉絲，因為好奇心才查閱了他的個人信息，已經知道錯了。」 此外，韓國鐵路公社已經對A某做出懲罰，解除了他的職務。



看到自己的信息被人無故查閱，RM也表示很無奈，截圖了相關信息，並配上了「^^;;」 （苦笑）的表情符號。RM是愛豆界出名的藝術愛好者，經常獨自搭車火車前往其他地方看美術展，得知此事的粉絲們十分氣憤，留言稱：「請尊重藝人的生活」、「現在連火車都不能隨便坐了」等。

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