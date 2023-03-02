刘亚仁检体竟验出古柯硷、K他命等四种毒品成份！警方最快下周传唤其进行调查

影帝刘亚仁日前传出滥用牛奶针遭警方调查，而今日更传出在他的检体中验出高达4种毒品成份！预计很快就会遭到警方传唤。

据韩媒体News 9报导演员刘亚仁体内检出有吸食大麻、异丙酚、古柯硷以及K他命共四种类的毒品，其中古柯硷更与冰毒及海洛因并列三大毒品，对身体的影响力相当强烈。K他命成份也在医疗上有麻醉剂的效果，因担心被误用而在2006年就将其归类为毒品管理。刘亚仁混合注射著4类型的毒品，许多专业人士也表示「可能致命」。



警方在搜查医院线索的过程中，掌握了刘亚仁使用K他命的处方纪录，也调查其是否经常注射，警方预计最快将於下周以嫌疑人身份传唤刘亚仁，调查其吸毒过程等细节。一开始刘亚仁是因涉嫌滥用异丙酚（牛奶针）而遭到调查，接下来国科搜更在他的尿液与头发中验出了大麻以及其他毒品成份。



本名严弘植的演员刘亚仁，自卷入了滥用异丙酚的风波以来，却从未公开发表立场，上个月刘亚仁所属经纪公司UAA只证实了刘亚仁接受警方的调查，对於有疑虑的部分将积极配合调查及说明，也抱歉让大家担心了。不过刘亚仁本人却默不作声。身为一个大韩民国的顶级明星，许多人对於刘亚仁目前的态度感到不满意。



刘亚仁出道至今20年来，以精湛演技获得观众们的喜爱以及众多奖项的肯定，在SNS上更是对社会问题相当敢於发表自己独到的见解，如今他却对自己的事情沉默不语，令人失望，即使仍有粉丝们选择相信他，但至今他却未能表达自己的立场。无论是否认或是承认后接受处罚，大家都希望能听见刘亚仁自己的说明。



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