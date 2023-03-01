「只有你是我的綠洲」《Oasis》張東潤、薛仁雅、秋英宇三人三色海報公開

3月6日即將首播的KBS2新月火電視劇《Oasis》陸續公開了主演張東潤、薛仁雅、秋英宇三人的劇照以及各式海報，三人擁有懷舊年代復古風格的打扮，更令人好奇劇情走向。

《Oasis》的背景設定在1980年代至1990年代，大韓民國正處於時代的劇變，為了實現自己的夢想與友情，以及為了守護一生僅有一次的初戀，三位年輕的男女熾熱地活著的故事。三人個主題海報中也各自擁有自己的故事。



坐在椅子上向上看的李鬥學（張東潤飾）吸引著大家的目光，眼神有些兇狠的他似乎盤算著復仇，看起來像是一隻傷痕累累並即將衝出閘門的猛獸，「怪物是正常的世界上，只有你是我的綠洲」心中仍念念不忘的就是他的初戀。



穿著黑色禮服的吳正信（薛仁雅飾）站在樓梯上的一個回眸，充滿魅力的她內心想著的是「那時你為何鬆開了手呢…」眼神似乎有些後悔，也埋怨著初戀李鬥學太過輕易放棄了愛情。而在樓梯上拿著一杯高級威士忌的崔哲雄（秋英宇飾）眼神則充滿著嫉妒心，他的內心則是「懇切地盼望你能成為我的家」，似乎是與鬥學同樣愛著正信。



《Oasis》的三位主角張東潤、薛仁雅、秋英宇將帶來難以實現的愛情，以及無法抗拒的現實命運，期待3月6日首播。

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