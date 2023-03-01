「只有你是我的绿洲」《Oasis》张东润、薛仁雅、秋英宇三人三色海报公开

3月6日即将首播的KBS2新月火电视剧《Oasis》陆续公开了主演张东润、薛仁雅、秋英宇三人的剧照以及各式海报，三人拥有怀旧年代复古风格的打扮，更令人好奇剧情走向。

《Oasis》的背景设定在1980年代至1990年代，大韩民国正处於时代的剧变，为了实现自己的梦想与友情，以及为了守护一生仅有一次的初恋，三位年轻的男女炽热地活著的故事。三人个主题海报中也各自拥有自己的故事。



坐在椅子上向上看的李斗学（张东润饰）吸引著大家的目光，眼神有些凶狠的他似乎盘算著复仇，看起来像是一只伤痕累累并即将冲出闸门的猛兽，「怪物是正常的世界上，只有你是我的绿洲」心中仍念念不忘的就是他的初恋。



穿著黑色礼服的吴正信（薛仁雅饰）站在楼梯上的一个回眸，充满魅力的她内心想著的是「那时你为何松开了手呢…」眼神似乎有些后悔，也埋怨著初恋李斗学太过轻易放弃了爱情。而在楼梯上拿著一杯高级威士忌的崔哲雄（秋英宇饰）眼神则充满著嫉妒心，他的内心则是「恳切地盼望你能成为我的家」，似乎是与斗学同样爱著正信。



《Oasis》的三位主角张东润、薛仁雅、秋英宇将带来难以实现的爱情，以及无法抗拒的现实命运，期待3月6日首播。

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