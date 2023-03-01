《黑暗榮耀》朴成勳也是本色出演？戲裡戲外都是貴公子！愛演戲的他是高學歷家族中的「突然變異」XD

某方面來說，朴成勳在《黑暗榮耀》裡也算本色出演啦！

那肯定不是說朴成勳像「全宰寯」那樣性格跋扈，仗著自己有錢而欺負他人，而是兩人都家庭優渥，是含著金湯匙出生的貴公子。這幾日tvN綜藝《自由的博士》公開了娛樂圈裡的財閥小姐和財閥少爺，朴成勳位列第六。



娛樂記者透露：「朴成勳是今年備受期待的演員之一，是《黑暗榮耀》中的大反派，劇裡他繼承了父親的高爾夫球場，戲外他也是富家子弟。」現實生活中，朴成勳畢業於外國語高中，是大家口中「別人家的孩子」，在修能考試（高考）中語言類拿到了一等級， 成績很優異。



朴成勳家可以稱得上是書香門第，大部份家人都是高學歷者，畢業於醫科大學、法學院等。不過，朴成勳並未走家人們期盼的學者路線，而一心想要當演員，是家族中的「突然變異」， 不過幸好家人們都非常支持，稱「我們家這麼好的DNA出來一個你這樣有其他才能的孩子，是件好事情」，很高興自己家的小兒子終於找到了真心喜歡的事業。據說朴爸爸更是朴承勳的頭號粉絲，一直都全力支持兒子的演藝道路。



此外，朴成勳曾經出演過《我唯一的守護者》、《黑騎士》、《出師表》等劇，與女演員柳賢慶有過一段6年的戀情，但可惜兩人在2022年宣告分手。

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