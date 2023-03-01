BTS心裡真的只有粉絲ARMY！田柾國突然刪了擁有5000多萬追蹤人數的IG帳號，卻貼心公告「不用擔心我」

業界人士粗估，BTS 防彈少年團成員只要發一篇業配文（廣告），就能賺到買一間房子的錢，太驚人了…，說刪就刪真的超霸氣。

在全世界擁有超高人氣的 BTS 防彈少年團成員田柾國（Jung Kook），去年底不僅單獨登上世足賽開場獻唱，今年一月 IG 更是突破了5000萬的追蹤人數，卻突然刪除帳號，讓大家都非常擔心他的狀態。







田柾國也在社群平台 Weverse 上立刻親自發文澄清：「我刪掉 Instagram 囉，不是被駭（hacked）喔，只是不用所以就刪掉了，請不要擔心！」使用的文字語氣也非常活潑，更表示自己會經常在 Weverse 上直播，以後應該不會繼續使用 IG 了，所以先跟大家說一聲。



一般明星如果刪除了 IG 帳號，也不會特別到另一個平台去跟粉絲說明，也許是擔心粉絲們會擔心他（況且還是擁有5000多萬粉絲的帳號），所以還特別發文跟大家公告一下，是真實的寵粉偶像啊～！



網友們也紛紛留言：「柾國啊，想做什麼就做吧～」、「這真的需要很大的決心」、「如果不想做就不要勉強自己，壓力已經夠大了」、「不知道為什麼突然覺得很爽快」、「真的覺得他太帥氣了」、「5000萬追蹤人數瞬間沒了，好佩服他」、「我覺得刪掉的一瞬間，他可能也鬆一口氣了」、「我也沒用 IG，我們有共通點了，我女友一直問我為什麼不用，以後我就回他：BTS 柾國也不用啊！」

▼田柾國世足賽開幕舞台〈Dreamers〉，目前已突破1.1億觀看人次：



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