用一部韓劇爆紅的經典男二！編劇筆下塑造出超棒人設，成功獲取關注度的六位男演員

他們在劇中是真的相當有魅力啊～。

2022年底的黑馬作品 Netflix《黑暗榮耀》中，年下男朱如炡（李到晛 飾）在得知文同珢（宋慧喬 飾）的過去後，心甘情願成為她復仇路上的劊子手，不過，復仇對象的老公河度領（鄭星一 飾）的人設與魅力也相當突出，重點是他老婆涎鎮（林智妍 飾）實在是太壞了～，所以有許多觀眾都期待能看到文與河的更多互動，他也被封為「韓國梁朝偉」，唸台詞時的魅力真的相當吸引人。



▼網友剪輯文同珢與河度領的互動影片：



▼紅到出演《劉Quiz》獲得了專訪的機會：



2017年SBS《當你沉睡時》的丁海寅，可以說他在《鬼怪》特別出演時，就因為初戀感讓大家認識到他，但真正爆紅的還是要算《當你沉睡時》的巡警韓禹卓一角，當時同時守護著男女主的那份心意，到現在看還是非常的真摯啊！！！



2013年SBS《繼承者們》裡的金宇彬，在當時並沒有標準帥哥臉的他，飾演崔英道一角完全將魅力發散到頂點，他壞壞的氣質讓人欲罷不能，那句：「不絆倒你，我哪有機會扶住你。」真的是太過份太讓人喜歡了，將傲嬌壞置頂的經典代表人物。



2020年 tvN《Start-Up：我的新創時代》中，從男二金宣虎的少年時期就由南多凜詮釋，劇本中與女主的牽絆感覺更深，偏偏這部劇裡男一南柱赫的人設偏弱，相當不討好觀眾，導致整部劇觀眾的心都偏向男二，讓人越追越無言，反之，也讓金宣虎在劇裡看起來更加強大且可靠，陽光的笑容也吸引到了不少粉絲。



▼回顧《Start-Up：我的新創時代》劇情，並分享花絮小故事：



2020年 tvN《女神降臨》中，朱靜（文佳煐 飾）夾在校霸兼校草修豪（車銀優 飾）與傲嬌學霸書竣（黃寅燁 飾）之間，車銀優本來人氣就很高，也是標準的撕漫男，但黃寅燁完美詮釋了書迷們心中的書竣，暖男護女主的人設和劇情安排，讓他獲得了相當高的關注度，他也透過這部劇而爆紅。



2013年的《繼承者們》裡，金宇彬

2009年 SBS《原來是美男》，當時身為樂團吉他手的姜信宇（鄭容和 飾）默默守護著高美男（朴信惠 飾），但女一的心始終是向著男一的，也是韓劇使上最經典最讓人感到遺憾、希望他能獲得幸福的男二角色，觸動了不少觀眾的心。



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