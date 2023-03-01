用一部韩剧爆红的经典男二！编剧笔下塑造出超棒人设，成功获取关注度的六位男演员

他们在剧中是真的相当有魅力啊～。

2022年底的黑马作品 Netflix《黑暗荣耀》中，年下男朱如炡（李到晛 饰）在得知文同珢（宋慧乔 饰）的过去后，心甘情愿成为她复仇路上的刽子手，不过，复仇对象的老公河度领（郑星一 饰）的人设与魅力也相当突出，重点是他老婆涎镇（林智妍 饰）实在是太坏了～，所以有许多观众都期待能看到文与河的更多互动，他也被封为「韩国梁朝伟」，念台词时的魅力真的相当吸引人。



▼网友剪辑文同珢与河度领的互动影片：



▼红到出演《刘Quiz》获得了专访的机会：



2017年SBS《当你沉睡时》的丁海寅，可以说他在《鬼怪》特别出演时，就因为初恋感让大家认识到他，但真正爆红的还是要算《当你沉睡时》的巡警韩禹卓一角，当时同时守护著男女主的那份心意，到现在看还是非常的真挚啊！！！



2013年SBS《继承者们》里的金宇彬，在当时并没有标准帅哥脸的他，饰演崔英道一角完全将魅力发散到顶点，他坏坏的气质让人欲罢不能，那句：「不绊倒你，我哪有机会扶住你。」真的是太过份太让人喜欢了，将傲娇坏置顶的经典代表人物。



2020年 tvN《Start-Up：我的新创时代》中，从男二金宣虎的少年时期就由南多凛诠释，剧本中与女主的牵绊感觉更深，偏偏这部剧里男一南柱赫的人设偏弱，相当不讨好观众，导致整部剧观众的心都偏向男二，让人越追越无言，反之，也让金宣虎在剧里看起来更加强大且可靠，阳光的笑容也吸引到了不少粉丝。



▼回顾《Start-Up：我的新创时代》剧情，并分享花絮小故事：



2020年 tvN《女神降临》中，朱静（文佳煐 饰）夹在校霸兼校草修豪（车银优 饰）与傲娇学霸书竣（黄寅烨 饰）之间，车银优本来人气就很高，也是标准的撕漫男，但黄寅烨完美诠释了书迷们心中的书竣，暖男护女主的人设和剧情安排，让他获得了相当高的关注度，他也透过这部剧而爆红。



2013年的《继承者们》里，金宇彬

2009年 SBS《原来是美男》，当时身为乐团吉他手的姜信宇（郑容和 饰）默默守护著高美男（朴信惠 饰），但女一的心始终是向著男一的，也是韩剧使上最经典最让人感到遗憾、希望他能获得幸福的男二角色，触动了不少观众的心。



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