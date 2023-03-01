《黑暗荣耀》朴成勋也是本色出演？戏里戏外都是贵公子！爱演戏的他是高学历家族中的「突然变异」XD

某方面来说，朴成勋在《黑暗荣耀》里也算本色出演啦！

那肯定不是说朴成勋像「全宰寯」那样性格跋扈，仗著自己有钱而欺负他人，而是两人都家庭优渥，是含著金汤匙出生的贵公子。这几日tvN综艺《自由的博士》公开了娱乐圈里的财阀小姐和财阀少爷，朴成勋位列第六。



娱乐记者透露：「朴成勋是今年备受期待的演员之一，是《黑暗荣耀》中的大反派，剧里他继承了父亲的高尔夫球场，戏外他也是富家子弟。」现实生活中，朴成勋毕业於外国语高中，是大家口中「别人家的孩子」，在修能考试（高考）中语言类拿到了一等级， 成绩很优异。



朴成勋家可以称得上是书香门第，大部份家人都是高学历者，毕业於医科大学、法学院等。不过，朴成勋并未走家人们期盼的学者路线，而一心想要当演员，是家族中的「突然变异」， 不过幸好家人们都非常支持，称「我们家这么好的DNA出来一个你这样有其他才能的孩子，是件好事情」，很高兴自己家的小儿子终於找到了真心喜欢的事业。据说朴爸爸更是朴承勋的头号粉丝，一直都全力支持儿子的演艺道路。



此外，朴成勋曾经出演过《我唯一的守护者》、《黑骑士》、《出师表》等剧，与女演员柳贤庆有过一段6年的恋情，但可惜两人在2022年宣告分手。

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