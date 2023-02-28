劉亞仁8年前獲獎感言影片：擠眉弄眼、語調&姿勢詭異、喊前輩年長演員為「年輕的朋友」

韓國最年輕的影帝之一的劉亞仁因涉嫌吸毒被警方調查，引起韓國內、外網友一片譁然。

據韓媒報導稱，劉亞仁從2021年1月4日到同年12月23日左右，共注射了73次異丙酚，注射總劑量超過了4400ml，也就是說他每月注射異丙酚的頻率高達6次。韓國國立科學調查研究院毛髮檢查還檢測出大麻、異丙酚以外的第三毒品類成分。

警方的每一次通報都令網友們震驚，劉亞仁涉毒一事如同洋蔥一樣，一層接著一層被剝開，又有韓媒挖出他多年前參加年末頒獎禮時的影片，不少人看了之後紛紛懷疑那個時候他是否就已經開始吸毒了。

2015年12月舉行的「SBS演技大賞」中，劉亞仁憑藉電視劇《六龍飛天》一舉斬獲最優秀演技賞，上台發表獲獎感言的他表情誇張，聲音顫抖，當時被看作因獲獎而激動、緊張，現在爆出吸毒，眾人再回過頭來看，似乎並不是那麼一回事。



劉亞仁當時叫了台下卞耀漢、申世京、尹均相、朴泰光等人的名字，同時表示「和有著無比熱情的年輕朋友們在一起幸福感巨大，因為真心想要祝福這些朋友，我才站在這裡，真心祝福他們。」實則這些演員中多人是比他年紀大的前輩、大哥，而獲獎人還是他自己。最後他又稱：「我們的工作就是要把戲演得自然，雖然有很多要變的兇惡如怪物一樣的瞬間，但我會好好調整，作為一名好演員努力思考，認真在這條路上走下去。」



劉亞仁並未餞行自己的諾言，從影帝變癮君子，另不少粉絲和網友痛惜的同時感到憤怒。

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