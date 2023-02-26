J-Hope取消延期入伍，將成BTS防彈少年團大哥Jin之後第二位軍白期成員！

BTS防彈少年團所屬社HYBE旗下的BIG HIT MUSIC今日發佈正式聲明，表示J-Hope已取消延期入伍申請，具體日期等一旦確定就會公開。

防彈少年團成員中的大哥Jin在去年12月率先入伍，J-Hope即將成為隊內第二位履行兵役義務的成員。



#jhope for #LouisVuitton. The Maison is pleased to announce that the world-renowned rapper-singer-songwriter, and music producer will be joining as new House Ambassador. #BTS pic.twitter.com/5UpIRLJeHz — Louis Vuitton (@LouisVuitton) February 24, 2023

J-Hope今年2月18日剛過完29周歲生日，根據修訂後的兵役法，他可以延期到2024年底才去服兵役，但最近主動進行了取消，現在只等收到入伍通知書就將以現役身份入伍。 去年7月發行首張SOLO專輯《Jack In The Box》，是防彈少年團中第一個展開個人活動的成員。



關於J-Hope入伍日期，雖然目前還是未知數，但或許可以參考Jin的時間線。 去年10月17日Jin通過公司發聲明稱將取消10月底的延期入伍，並在11月4日正式遞交申請。 最終Jin在去年12月13日正式入伍、預計明年6月12日退伍，距離實際申請只過了1個半月。 而根據聲明，目前J-Hope是已完成申請的狀態，餘下的時間更要好好珍惜啦！



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