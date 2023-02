J-Hope取消延期入伍，將成BTS防彈少年團大哥Jin之後第二位軍白期成員！

BTS防彈少年團所屬社HYBE旗下的BIG HIT MUSIC今日發佈正式聲明,表示J-Hope已取消延期入伍申請,具體日期等一旦確定就會公開。

防彈少年團成員中的大哥Jin在去年12月率先入伍,J-Hope即將成為隊內第二位履行兵役義務的成員。



