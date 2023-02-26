J-Hope取消延期入伍，将成BTS防弹少年团大哥Jin之后第二位军白期成员！

BTS防弹少年团所属社HYBE旗下的BIG HIT MUSIC今日发布正式声明，表示J-Hope已取消延期入伍申请，具体日期等一旦确定就会公开。

防弹少年团成员中的大哥Jin在去年12月率先入伍，J-Hope即将成为队内第二位履行兵役义务的成员。



#jhope for #LouisVuitton. The Maison is pleased to announce that the world-renowned rapper-singer-songwriter, and music producer will be joining as new House Ambassador. #BTS pic.twitter.com/5UpIRLJeHz — Louis Vuitton (@LouisVuitton) February 24, 2023

J-Hope今年2月18日刚过完29周岁生日，根据修订后的兵役法，他可以延期到2024年底才去服兵役，但最近主动进行了取消，现在只等收到入伍通知书就将以现役身份入伍。 去年7月发行首张SOLO专辑《Jack In The Box》，是防弹少年团中第一个展开个人活动的成员。



关於J-Hope入伍日期，虽然目前还是未知数，但或许可以参考Jin的时间线。 去年10月17日Jin通过公司发声明称将取消10月底的延期入伍，并在11月4日正式递交申请。 最终Jin在去年12月13日正式入伍、预计明年6月12日退伍，距离实际申请只过了1个半月。 而根据声明，目前J-Hope是已完成申请的状态，余下的时间更要好好珍惜啦！



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