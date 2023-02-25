漫改奇幻新劇《神聖的偶像》金旻奎用「優美歌聲」注入神力，治癒了觀眾們的滿臉痘痘、鼻炎和禿頭！

漫改奇幻新劇《神聖的偶像》金旻奎用「優美歌聲」注入神力，治癒了觀眾們的滿臉痘痘、鼻炎和禿頭！

韓劇   2023年2月25日   星期六14:10   MiJimin  

（封面圖源：黃Viu煲劇平台《神聖的偶像》劇照、youtube@Viu Hong Kong）

居然有這等神蹟！！！大家追劇時有感受到嗎～？XD

改編自人氣網漫的 tvN 奇幻新劇《神聖的偶像》目前已播出四集，內容講述大神官－倫布里（金旻奎　飾）突然變成無名偶像「禹延宇」後，努力闖蕩演藝圈的爆笑喜劇。
（圖源：黃Viu煲劇平台《神聖的偶像》劇照）（圖源：黃Viu煲劇平台《神聖的偶像》海報）

EP.1 金旻奎飾演的大神官突然魂穿到無名偶像「禹延宇」的身上，他是男團「Wild Animal」主Rapper與門面成員，但卻在一次LIVE舞台上大喊：「我不會跳舞」變成了放送事故，本以為會跌落谷底被解散但卻因禍得福，團隊被推上了熱搜。
（圖源：黃Viu煲劇平台《神聖的偶像》劇照）

而 EP.3 時，延宇出演的音樂競賽節目中，雖然本體是五音不全只會RAP的偶像，但因為現在體內的大神官是很會唱歌的，讓現場表演出現了反轉的場面，恢復了一些神力的他，也透過歌聲，治癒了現場的觀眾們…
（圖源：黃Viu煲劇平台《神聖的偶像》劇照）（圖源：youtube@Viu Hong Kong《神聖的偶像》）

經紀人金達（高甫潔　飾）與眾人都看呆～聽呆了～，滿臉痘痘被撫平、鼻炎消失，甚至禿頭也長出了毛髮！！簡直就是奇蹟啊～～～。XD

▼之前是被下面這部影片，心臟爆擊無數次啦！金旻奎出演《看見你的聲音》時，讓全場女生尖叫心動，男生恨得牙癢癢的片段：

▼EP.2 因為當偶像要減肥，餓肚子好久的大神官面對零食的誘惑，而打破了禁忌展現性感的面貌，只有吃了零食才能恢復神力啊～！！

有興趣的話趕緊追起來吧！香港觀眾可以上黃Viu煲劇平台觀看；台灣則由LINE TV、friDay影音、愛奇藝國際站等平台跟播。

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