漫改奇幻新劇《神聖的偶像》金旻奎用「優美歌聲」注入神力，治癒了觀眾們的滿臉痘痘、鼻炎和禿頭！

居然有這等神蹟！！！大家追劇時有感受到嗎～？XD

改編自人氣網漫的 tvN 奇幻新劇《神聖的偶像》目前已播出四集，內容講述大神官－倫布里（金旻奎 飾）突然變成無名偶像「禹延宇」後，努力闖蕩演藝圈的爆笑喜劇。



EP.1 金旻奎飾演的大神官突然魂穿到無名偶像「禹延宇」的身上，他是男團「Wild Animal」主Rapper與門面成員，但卻在一次LIVE舞台上大喊：「我不會跳舞」變成了放送事故，本以為會跌落谷底被解散但卻因禍得福，團隊被推上了熱搜。



而 EP.3 時，延宇出演的音樂競賽節目中，雖然本體是五音不全只會RAP的偶像，但因為現在體內的大神官是很會唱歌的，讓現場表演出現了反轉的場面，恢復了一些神力的他，也透過歌聲，治癒了現場的觀眾們…



經紀人金達（高甫潔 飾）與眾人都看呆～聽呆了～，滿臉痘痘被撫平、鼻炎消失，甚至禿頭也長出了毛髮！！簡直就是奇蹟啊～～～。XD



▼之前是被下面這部影片，心臟爆擊無數次啦！金旻奎出演《看見你的聲音》時，讓全場女生尖叫心動，男生恨得牙癢癢的片段：



▼EP.2 因為當偶像要減肥，餓肚子好久的大神官面對零食的誘惑，而打破了禁忌展現性感的面貌，只有吃了零食才能恢復神力啊～！！



有興趣的話趕緊追起來吧！香港觀眾可以上黃Viu煲劇平台觀看；台灣則由LINE TV、friDay影音、愛奇藝國際站等平台跟播。



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞