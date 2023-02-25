漫改奇幻新剧《神圣的偶像》金旻奎用「优美歌声」注入神力，治愈了观众们的满脸痘痘、鼻炎和秃头！

居然有这等神迹！！！大家追剧时有感受到吗～？XD

改编自人气网漫的 tvN 奇幻新剧《神圣的偶像》目前已播出四集，内容讲述大神官－伦布里（金旻奎 饰）突然变成无名偶像「禹延宇」后，努力闯荡演艺圈的爆笑喜剧。



EP.1 金旻奎饰演的大神官突然魂穿到无名偶像「禹延宇」的身上，他是男团「Wild Animal」主Rapper与门面成员，但却在一次LIVE舞台上大喊：「我不会跳舞」变成了放送事故，本以为会跌落谷底被解散但却因祸得福，团队被推上了热搜。



而 EP.3 时，延宇出演的音乐竞赛节目中，虽然本体是五音不全只会RAP的偶像，但因为现在体内的大神官是很会唱歌的，让现场表演出现了反转的场面，恢复了一些神力的他，也透过歌声，治愈了现场的观众们…



经纪人金达（高甫洁 饰）与众人都看呆～听呆了～，满脸痘痘被抚平、鼻炎消失，甚至秃头也长出了毛发！！简直就是奇迹啊～～～。XD



▼之前是被下面这部影片，心脏爆击无数次啦！金旻奎出演《看见你的声音》时，让全场女生尖叫心动，男生恨得牙痒痒的片段：



▼EP.2 因为当偶像要减肥，饿肚子好久的大神官面对零食的诱惑，而打破了禁忌展现性感的面貌，只有吃了零食才能恢复神力啊～！！



有兴趣的话赶紧追起来吧！香港观众可以上黄Viu煲剧平台观看；台湾则由LINE TV、friDay影音、爱奇艺国际站等平台跟播。



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