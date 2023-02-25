BTS SUGA網路節目邀請到《財閥家的小兒子》爺爺李星民上節目對飲啦！「我好緊張，製作組也好緊張」

好喜歡看這個節目，都能夠聊得很深入也發人省思，最重要的是！！太好奇 SUGA 跟李星民大前輩會聊什麼話題了啦～。（兩個大邱男人的見面）

由 BTS 防彈少年團 SUGA 單獨主持的人氣網路節目《SUCHWITA》（SU吹打）下一期預告釋出，這一回的重磅嘉賓是熱門韓劇《財閥家的小兒子》中，有著超強存在感的順洋集團會長陳養喆、爺爺演員李星民（李聖旻）。



▼最新一集節目的來賓是Epik High的隊長Tablo，結尾的預告則是邀請到李星民對飲聊天的片段：（可以開啟中字觀看）



預告一開始，SUGA 就表現得非常手足無措，說這次的來賓讓自己很緊張，製作組的工作人員們也很緊張，結果連嘉賓也很緊張，然後就默默模仿了李星民的經典台詞：「這說得過去嗎？」哈哈哈哈，劇迷們都很愛模仿這一句。



字幕上也寫說這一次的邀約，完全就是出自 SUGA 的私心！SUGA 說真的很想見到李星民前輩，而且兩人的共通點「都是土生土長的大邱男子」，李星民上過的大學後面的高中，就是SUGA的學校，生活在同個區域的兩人，想必見面後肯定有很多共同話題可以聊的吧！



當然，不論是音樂還是演戲，兩人都在各自的領域達到一定的成就和地位，更多深入訪談的內容，記得鎖定下週四（3月2日）晚間十點的首播。



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