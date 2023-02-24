宋慧喬&韓韶禧新劇換導演！《太陽的後裔》李應福下車、《怪物》沈娜妍接檔，《自白的代價》「三個女人一台戲」引期待

《自白的代價》原本考慮請來曾與喬妹合作《太陽的後裔》的李應福擔任導演，但根據最新報導，導演人選最終敲定《怪物》《18歲的瞬間》沈娜妍，更加引發期待！

《自白的代價》講述兩個女人圍繞殺人事件的血色年代記。 宋慧喬有望飾演美術老師「安潤秀」，夢想平凡的幸福卻被捲入意料之外的事件，整個生活都被徹底顛覆。





韓韶禧有望飾演身份不明的神祕女子「毛恩」，雖然是因反社會傾向而被所有人畏懼，但唯獨向安潤秀伸出手，承諾為她帶來全新的世界。





之前有消息稱曾執導《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神-鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》和《智異山》等作品的李應福導演已選定《自白的代價》作為新作，但今日根據Newsen報道，沈娜妍導演已成為更有力人選。

沈娜妍曾執導《十八歲的瞬間》《韓汝凜的回憶》《嘻哈老師》等多部劇集，在申河均、呂珍九主演的JTBC連續劇《怪物》中對事件漩渦中的人物群像成功做出深入細緻的刻畫。 今年初還確定與羅美蘭、李到晛、安恩真合作JTBC水木劇《壞媽媽》，實力備受矚目。





宋慧喬和韓韶禧各自憑《黑暗榮耀》《以吾之名》斬獲大量人氣，演技和強悍女性形象都大獲好評，這次加上女導演沈娜妍，更令人期待三個女人合作呈現的精彩好戲。

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