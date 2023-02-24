《黑暗榮耀》辛睿恩反派演技成功後戲路大開！出道後首次出演真人秀節目《全知干預視角》公開日常

被公司禁止出演綜藝節目的辛睿恩，私底下的面貌超有趣～！哈哈哈。

在熱門韓劇《黑暗榮耀》中，辛叡恩透過飾演朴涎鎮的少年時期一角，成功讓大眾看到她不同以往的面貌，獲得相當高的評價與關注度，今早韓媒텐아시아也獨家報導了她出演了MBC熱門觀察綜藝《全知干預視角》。

辛叡恩確定出演《全知干預視角》並且已錄製完畢，她將在節目中公開與經紀人的互動日常，之前有傳出過「被公司禁止出演綜藝」的謠言，因為私底下的她實在是太不受控的可愛又有趣，搞怪人設其實非常圈粉，大概是擔心會影響到她演戲的形象吧。

＊延伸閱讀：《黑暗榮耀》辛叡恩其實搞笑女！上節目完全沒有包袱，當年還有「被公司禁止出演綜藝」的傳聞XD



▼經典亂舞片段：



此外，辛叡恩的下一部新劇《花書生熱戀史》也即將在3月20日首播，與姜勳、鄭乾柱、厲雲攜手合作，是一部古裝浪漫喜劇，一女三男的逗趣組合，有興趣的讀者們千萬不要錯過喔～！

＊辛叡恩新劇預告：辛叡恩回歸愛情劇女主角！《花書生熱戀史》被三男圍繞，厲雲、姜勳、鄭乾柱誰才是她的真命天子



▼最新預告：



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