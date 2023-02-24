《原本以為只是手機掉了》任時完：「並非為扭轉乖乖形象而接連演出反派角色〜」

日前在Netflix公開的電影《原本以為只是手機掉了》，任時完在片中飾演一位專門竊取他人手機秘密，甚至大膽接近對方，冷血到置人於死地的連鎖殺人狂。而他在前作《緊急迫降》中也是飾演一位大鬧班機的恐怖分子。任時完在訪談中提到了自己接演反派角色的原因。

任時完擁有白白淨淨的外型，是標準的媽朋兒，而他希望以自己開朗的的性格，展現出與眾不同的面貌。任時完在新電影《原本以為只是手機掉了》中的演出令人不寒而慄，他也表示與其說認真詮釋這反派的角色，不如說他更加用心將受害者遭遇困難的慌張，像是在看笑話一般玩弄於股掌之中。



任時完也提到自己並非刻意接連演出反派，而是因為疫情的關係，電影都延遲了上映的日期，於是讓觀眾們連續看到《緊急迫降》以及《原本以為只是手機掉了》都是反派角色。決定要接演這部作品之前煩惱了很久，劇本本身相當有意思，但任時完卻又覺得這個竊取手機的殺人魔角色，可能帶來負面的社會影響力，這讓他考慮了很久，但儘管如此，卻仍是常常想起這部電影的劇情，於是後來決定接演。



任時完覺得反派的角色對於演員來說，是一種祝福，因為反派角色往往比善良的角色能夠展現出更強烈更多樣化的演技，而大家都說任時完的眼神相當清澈，他表示雖然自己不確定是否真的如此，不過聽見大家對任時完的評論大部分是比較正面的，所以有時候覺得若以這樣的形象來試著挑戰反派角色，不知道會有什麼樣的效果？大家喜歡任時完的反派演技嗎？



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