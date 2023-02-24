《黑暗荣耀》辛睿恩反派演技成功后戏路大开！出道后首次出演真人秀节目《全知干预视角》公开日常

被公司禁止出演综艺节目的辛睿恩，私底下的面貌超有趣～！哈哈哈。

在热门韩剧《黑暗荣耀》中，辛睿恩透过饰演朴涎镇的少年时期一角，成功让大众看到她不同以往的面貌，获得相当高的评价与关注度，今早韩媒텐아시아也独家报导了她出演了MBC热门观察综艺《全知干预视角》。

辛睿恩确定出演《全知干预视角》并且已录制完毕，她将在节目中公开与经纪人的互动日常，之前有传出过「被公司禁止出演综艺」的谣言，因为私底下的她实在是太不受控的可爱又有趣，搞怪人设其实非常圈粉，大概是担心会影响到她演戏的形象吧。

＊延伸阅读：《黑暗荣耀》辛睿恩其实搞笑女！上节目完全没有包袱，当年还有「被公司禁止出演综艺」的传闻XD



▼经典乱舞片段：



此外，辛睿恩的下一部新剧《花书生热恋史》也即将在3月20日首播，与姜勋、郑干柱、厉云携手合作，是一部古装浪漫喜剧，一女三男的逗趣组合，有兴趣的读者们千万不要错过喔～！

＊辛睿恩新剧预告：辛睿恩回归爱情剧女主角！《花书生热恋史》被三男围绕，厉云、姜勋、郑干柱谁才是她的真命天子



▼最新预告：



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