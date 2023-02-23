辛叡恩回歸愛情劇女主角！《花書生熱戀史》被三男圍繞，厲雲、姜勳、鄭乾柱誰才是她的真命天子

SBS全新月火劇《花書生熱戀史》即將在下月首播，今（23）釋出了首支預告，預告一場四角戀可能形成！

《花書生熱戀史》是檔古裝劇，改編自同名高分小說，講述朝鮮時代版共生屋（Share House）客棧「梨花園」（이화원暫譯）的主人尹端午，和懷有秘密入住的花書生三人幫，四位青年創造的清新無裡頭羅曼史。編劇由《岬童夷》權音美攜手原著金慈賢作家擔任，導演為《暗行御史：朝鮮祕密調查團》、《公主的男人》等擅長古裝作品的金正民。

預告中，兩個鄰居從外窺視打牌中的尹端午（辛叡恩 飾）與三位花書生金時烈（姜勳 飾）、鄭柳河（鄭前柱 飾）和姜山（厲雲 飾），幻想端午與三人之一締結婚姻。尹端午給人清新卻又跋扈的感覺，面對三位花書生，哪位是她的菜、是她的真命天子呢？「引誘入坑男」金時烈？「暴風直進男」鄭柳河？還是「心動欲擒故縱男」姜山？



雖然有三條可能的發展路線，但預告最後都是尹端午與姜山的曖昧互動啊！SBS日前已釋出首張海報，擁著尹端午的人是姜山？



▼首支預告



▼首張海報



《花書生熱戀史》將在3月20日播出！不小得看過《黑暗榮耀》的觀眾們，能否這麼快接受辛叡恩的新模樣呢？（笑）



文末附上已釋出之人物劇照。更多人物介紹可見：‎又有「多男圍繞著一女」的青春愛情劇！辛叡恩、厲雲、姜勳、鄭乾柱四位大勢演員共譜《花書生熱戀史》。

尹端午／辛叡恩 飾



姜山／厲雲 飾



金時烈／姜勳 飾



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