劉亞仁最新鑑定出爐：大麻&異丙酚均為陽性！毛髮檢驗推翻尿檢結果，警方將傳喚調查是否慣犯

劉亞仁被檢出大麻陽性後，最開始懷疑的異丙酚（俗稱牛奶針）也得出陽性最終結果，目前警方正在調查他是否屬於習慣性注射。

韓國警方本月5日在仁川機場對劉亞仁進行鎖定搜身，當時採尿樣檢驗後發現大麻陽性但異丙酚為陰性。 但是，國立科學搜查研究院對劉亞仁毛髮進行精密鑑定後發現，異丙酚也呈陽性反應。



其中原因是大麻成分會在人體內停留10天左右，異丙酚則僅需3至4天就會排出從而躲過尿檢。 但毛髮可以固化保留相關成分，僅需1cm就足以鑒定1個月的用藥記錄，比尿檢更為長期精準。

警方基於鑒定結果和手機資料分析，正在調查劉亞仁是否存在習慣性用藥狀況，稍晚將以嫌疑人身份對劉亞仁進行傳喚。 對此，劉亞仁所屬社人士表示：「聘請律師後會通過律師發佈正式立場。」



韓國食品藥物安全處（以下簡稱食藥處）本月23日召開記者會時，處長吳裕耕強調此番抓到劉亞仁濫用藥物，要歸功於成熟的藥物管理係統。 食藥處的毒品流通管理係統保存有6億5千萬相關數據，去年發現其中有51人用藥異常頻繁於是交給首爾警察廳調查，其後才知名單中的「嚴弘植」就是演員劉亞仁。

劉亞仁高中退學選擇藝人道路，2015年憑電影《思悼》成為韓國史上第二年輕的青龍影帝，2021年再憑電影《收屍人》斬獲青龍、百想、亞洲電影大獎三大影帝榮譽。





今年劉亞仁原計劃有3部作品與觀眾見面，分別為2部電影《終極對弈（曾譯名：勝負）》《HI. FIVE》及Netflix劇集《末日愚者》，還曾討論出演《地獄公使》第二部。如今上述三部作品均已拍攝完畢，其中《HI. FIVE》更是投資超過200億的巨製、早在2021年底就已殺青，原計劃5月上映。 目前相關工作只能全部停擺。





韓國網友對這一消息感到失望心痛：「本以為他是離犯罪很遠的人」、「新作品和廣告商真是晴天霹靂」、「其實不意外，看他講話發抖就多少猜到了」、「他看到之前寫的那些正義發言不會心虛嗎」、「兵役特惠也重新調查一下吧」、「為什麼要這樣啊」、「不需要用演技回報大家了」、「曾經真的很愛他，現在只能掰掰了」。

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