刘亚仁最新鉴定出炉：大麻&异丙酚均为阳性！毛发检验推翻尿检结果，警方将传唤调查是否惯犯

刘亚仁被检出大麻阳性后，最开始怀疑的异丙酚（俗称牛奶针）也得出阳性最终结果，目前警方正在调查他是否属於习惯性注射。

韩国警方本月5日在仁川机场对刘亚仁进行锁定搜身，当时采尿样检验后发现大麻阳性但异丙酚为阴性。 但是，国立科学搜查研究院对刘亚仁毛发进行精密鉴定后发现，异丙酚也呈阳性反应。



其中原因是大麻成分会在人体内停留10天左右，异丙酚则仅需3至4天就会排出从而躲过尿检。 但毛发可以固化保留相关成分，仅需1cm就足以鉴定1个月的用药记录，比尿检更为长期精准。

警方基於鉴定结果和手机资料分析，正在调查刘亚仁是否存在习惯性用药状况，稍晚将以嫌疑人身份对刘亚仁进行传唤。 对此，刘亚仁所属社人士表示：「聘请律师后会通过律师发布正式立场。」



韩国食品药物安全处（以下简称食药处）本月23日召开记者会时，处长吴裕耕强调此番抓到刘亚仁滥用药物，要归功於成熟的药物管理系统。 食药处的毒品流通管理系统保存有6亿5千万相关数据，去年发现其中有51人用药异常频繁於是交给首尔警察厅调查，其后才知名单中的「严弘植」就是演员刘亚仁。

刘亚仁高中退学选择艺人道路，2015年凭电影《思悼》成为韩国史上第二年轻的青龙影帝，2021年再凭电影《收尸人》斩获青龙、百想、亚洲电影大奖三大影帝荣誉。





今年刘亚仁原计划有3部作品与观众见面，分别为2部电影《终极对弈（曾译名：胜负）》《HI. FIVE》及Netflix剧集《末日愚者》，还曾讨论出演《地狱公使》第二部。如今上述三部作品均已拍摄完毕，其中《HI. FIVE》更是投资超过200亿的巨制、早在2021年底就已杀青，原计划5月上映。 目前相关工作只能全部停摆。





韩国网友对这一消息感到失望心痛：「本以为他是离犯罪很远的人」、「新作品和广告商真是晴天霹雳」、「其实不意外，看他讲话发抖就多少猜到了」、「他看到之前写的那些正义发言不会心虚吗」、「兵役特惠也重新调查一下吧」、「为什么要这样啊」、「不需要用演技回报大家了」、「曾经真的很爱他，现在只能掰掰了」。

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