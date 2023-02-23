《黑暗榮耀》林智妍：「什麼都還沒開始呢！大家只是看了預告片〜」如果不演惡女朴涎鎮她會選擇這位！

演員林智妍演活了《黑暗榮耀》中的惡女，許多人期待著3月10日宋慧喬對她的復仇，讓她最後得到什麼樣的懲罰。而林智妍在接受時尚雜誌訪談時也提到，《黑暗榮耀》每一個角色都非常有魅力，而她也思考了很久如何演出擁有獨特魅力又令人印象深刻的反派角色，還透露「真正恐怖的台詞會在後半部」。

林智妍在Netflix原創人氣韓劇《黑暗榮耀》中飾演從學生時期就以暴力霸凌同學的最壞加害者朴涎鎮，而她在劇中的一舉一動也令觀眾們恨得牙癢癢的，相當期待她會獲得怎樣的悽慘下場。林智妍在訪談中提到自己選擇接演《黑暗榮耀》的原因，她表示一看到劇本時就覺得有種投入感，劇本中的每一個角色都非常有魅力，所以自己也想要挑戰一下惡劣反派。



林智妍在《黑暗榮耀》中需要消化許多很強烈的台詞，被問到「印象最深刻的最恐怖的台詞是哪一句呢？」沒想到林智妍卻說：「真正恐怖的台詞在後半部才出現，前半部的其實沒有什麼特別的，除了罵人的話很多以外。」她還加碼爆料「前半部其實根本還沒開始呢！只不過是預告片而已，在後半部劇情中，許多角色都會經歷非常極限的狀況，各種情緒接連爆發。」隱隱透露了後半部精采可期。



林智妍也出演了去年底在SBS播出的綜藝節目，她笑著表示那時剛拍完《黑暗榮耀》就飛到澳洲去拍攝，但是當時身上還有著朴涎鎮的影子，所以覺得自己說起話來還有點惹人討厭，非常擔心被大家誤會她個性很難相處。雖然在《黑暗榮耀》中選擇演出涎鎮一角，但如果不演出這角色，她可能會選擇哪一個呢？她想了很久而選擇了吸毒的藝術家李蓑羅！林智妍覺得這角色也非常有魅力，很吸引她想要挑戰一下。



她也說到雖然《黑暗榮耀》劇中充滿黑暗復仇，但所有同劇演員們在現場都常常聊美食跟寵物，氣氛非常融洽，大家感情也很好，時常見面還有私下聊天群組，宋慧喬在劇中與她誓不兩立，但私下卻常常請她吃好吃的烤肉。《黑暗榮耀》後半部將於3月10日公開。



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