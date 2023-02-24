宋旻浩離開《Peak Time》原來是要入伍了！「我很期待看到哪位朋友威脅我的地位」瀟灑發言帥炸

給被埋沒的男團翻身機會之選秀節目《Peak Time》，開播就引發熱議，話題度高居不下，評審宋旻浩因參賽者落淚的畫面也是話題之一，不過沒想到，宋旻浩出演短短3集就要下車了。

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《Peak Time》15日開播開隔天就有消息，宋旻浩只參與到第一回合為止，接下來是MAMAMOO玟星接替他評審的位置，這讓一些網友感到不解，但也有網友認為他是要入伍了（13日播出的《看我的肩膀，都脫臼了呀》最後一集曾坦言要入伍了）、表示期待玟星的加入。

22日播出的《Peak Time》第3集開場，主持人李昇基便宣布宋旻浩是最後一次擔任評審，宋旻浩作勢哭泣，其他評審也喊不捨。宋旻浩親自回答離開的原因：「因為我必須要去一趟……預計會有2年的空白期。」一聽就知道要入伍。



而他接下來的話可說是「帥炸了」，他說：「究竟這之中會有哪些人急起直追威脅到我的位置，我在入伍期間會拭目以待的。」瀟灑發言讓參賽者們不禁喊「好帥啊」，對於參賽者們而言更是莫大的鼓勵。



聽到宋旻浩要入伍，有網友祝福他一路順風、健健康康回歸，稱讚他的話非常帥氣，也有網友可惜他最近在《我獨自生活》的活躍，喊：「好可惜……」「和Code Kunst的時尚對決怎麼辦？」「拍完時尚對決再走！」

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▼宋旻浩《Peak Time》帥氣發言片段



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