宋旻浩离开《Peak Time》原来是要入伍了！「我很期待看到哪位朋友威胁我的地位」潇洒发言帅炸

给被埋没的男团翻身机会之选秀节目《Peak Time》，开播就引发热议，话题度高居不下，评审宋旻浩因参赛者落泪的画面也是话题之一，不过没想到，宋旻浩出演短短3集就要下车了。

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《Peak Time》15日开播开隔天就有消息，宋旻浩只参与到第一回合为止，接下来是MAMAMOO玟星接替他评审的位置，这让一些网友感到不解，但也有网友认为他是要入伍了（13日播出的《看我的肩膀，都脱臼了呀》最后一集曾坦言要入伍了）、表示期待玟星的加入。

22日播出的《Peak Time》第3集开场，主持人李升基便宣布宋旻浩是最后一次担任评审，宋旻浩作势哭泣，其他评审也喊不舍。宋旻浩亲自回答离开的原因：「因为我必须要去一趟……预计会有2年的空白期。」一听就知道要入伍。



而他接下来的话可说是「帅炸了」，他说：「究竟这之中会有哪些人急起直追威胁到我的位置，我在入伍期间会拭目以待的。」潇洒发言让参赛者们不禁喊「好帅啊」，对於参赛者们而言更是莫大的鼓励。



听到宋旻浩要入伍，有网友祝福他一路顺风、健健康康回归，称赞他的话非常帅气，也有网友可惜他最近在《我独自生活》的活跃，喊：「好可惜……」「和Code Kunst的时尚对决怎么办？」「拍完时尚对决再走！」

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▼宋旻浩《Peak Time》帅气发言片段



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