《劉QUIZ》出放送事故！《舉重妖精金福珠》原型張美蘭作客，播到一半竟重播上一集

由劉在錫與曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，昨（22）日晚間首播時段竟出現放送事故，突然被切掉重播上一集內容。

《劉QUIZ》昨晚邀請了《寄生上流》（上流寄生族）與《魷魚遊戲》音樂總監鄭第一，與傳說級的韓國國家隊舉重選手張美蘭，但在張美蘭談到自己最光榮的時刻、在2008年北京奧運上摘下金牌，節目突然中斷，播出了上一週升孝相建築師的訪談內容。

這個突發狀況讓觀眾錯愕不已，《劉QUIZ》製作組也許是怕觀眾湧入留言板，緊急關閉留言板並發出聲明道歉，表示第182集在最終編輯的過程中發生了技術上的失誤，導致片子延遲入庫，因此節目被迫中斷，改播出上週的第181集代替，張美蘭出演的內容也會在下一集183集完整播出。

「考慮到張美蘭本人抽中寶貴的時間出演，本製作組努力向觀眾們傳達更有深度的故事，結果卻因為重大失誤引起爭議，在此表達歉意。今後會更進一步加強製作與管理程序，盡全力避免類似情況發生，再次向喜愛《劉QUIZ ON THE BLOCK》的觀眾與出演節目的張美蘭親愛的表達誠摯的歉意。」





張美蘭是韓國舉重代表人物，曾在2004年雅典奧運拿下銀牌，4年後在2008年北京奧運如願拿下最高榮譽金牌。由李聖經、南柱赫主演的知名韓劇《舉重妖精金福珠》就是以她為發想，她也成為該劇顧問。以張美蘭的地位，也難怪韓國觀眾相當失望《劉QUIZ》的出包了，紛紛抨擊「為了張美蘭才看，浪費別人時間」、「倒不如直接延期，播一半是怎麼回事」。

▼《舉重妖精金福珠》



▼《劉QUIZ ON THE BLOCK》前一天發布的先公開片段，以及劉在錫、曹世鎬與張美蘭合影



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