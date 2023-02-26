感覺很適合女生哎！韓國推低度數燒酒，怎麼喝都不會醉

來韓國旅遊想嘗試燒酒，但又怕喝醉了，沒事，這款最新燒酒完全可以滿足你！

提到韓國的國酒，大家首先就會想到綠色玻璃瓶的燒酒，初飲初樂、真露等都是韓國知名的燒酒品牌，為了符合市場需求，經過多年的變更，度數也從原來的23度降到了現在的19度，酒精濃度變低，口感也不再是強烈的辛辣感。 不過仍然有不少酒量淺的人不敢嘗試。



這次在大田·忠南·世宗等地富有盛名的啤酒廠MAC KIS為慶祝創社50週年，精心推出了韓國本土度數最低、卡路里最低的燒酒「鮮洋」，酒精含量僅為14.9%， 在酒漿中加入了大米和大麥的原液，口感更加順滑，一瓶360ml，卡路里為298kcal，低於同類燒酒，適度飲用不用擔心會長肉。



一般的燒酒都是瓶頸長，不過「鮮洋」做成了短口，瓶身圓圓的，猛一看很像碳酸水，樣子可可愛愛。 瓶蓋部份還特意做成了「皇冠式瓶蓋」，區別於以往的「螺旋蓋」，主打「撬開瓶蓋就能喝」的主題。

「MAC KISS」旗下也有傳統燒酒，叫「現在，我們」，在大田·忠南·世宗等地區很有名。該燒酒挑選了「臉蛋天才」車銀優擔任代言人，據說就如代言人一般很清新！！



想嘗嘗韓國傳統燒酒的味道，卻又很怕醉的小夥伴們，都來試試看吧。

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