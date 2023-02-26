感觉很适合女生哎！韩国推低度数烧酒，怎么喝都不会醉

来韩国旅游想尝试烧酒，但又怕喝醉了，没事，这款最新烧酒完全可以满足你！

提到韩国的国酒，大家首先就会想到绿色玻璃瓶的烧酒，初饮初乐、真露等都是韩国知名的烧酒品牌，为了符合市场需求，经过多年的变更，度数也从原来的23度降到了现在的19度，酒精浓度变低，口感也不再是强烈的辛辣感。 不过仍然有不少酒量浅的人不敢尝试。



这次在大田・忠南・世宗等地富有盛名的啤酒厂MAC KIS为庆祝创社50周年，精心推出了韩国本土度数最低、卡路里最低的烧酒「鲜洋」，酒精含量仅为14.9%， 在酒浆中加入了大米和大麦的原液，口感更加顺滑，一瓶360ml，卡路里为298kcal，低於同类烧酒，适度饮用不用担心会长肉。



一般的烧酒都是瓶颈长，不过「鲜洋」做成了短口，瓶身圆圆的，猛一看很像碳酸水，样子可可爱爱。 瓶盖部份还特意做成了「皇冠式瓶盖」，区别於以往的「螺旋盖」，主打「撬开瓶盖就能喝」的主题。

「MAC KISS」旗下也有传统烧酒，叫「现在，我们」，在大田・忠南・世宗等地区很有名。该烧酒挑选了「脸蛋天才」车银优担任代言人，据说就如代言人一般很清新！！



想尝尝韩国传统烧酒的味道，却又很怕醉的小伙伴们，都来试试看吧。

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