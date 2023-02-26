聽出來了嗎？《模範計程車2》旁白聲音是女神李英愛，溫柔且有力量

熱播韓劇《模範計程車2》裡，大家會聽到熟悉的女神聲音。

《模範計程車2》延續了第一季的收視熱潮，第二季於2月17日正式開播，李帝勳飾演的男主角金道奇繼續帶領眾人行俠士之義，懲治法律無法制裁的惡人。 第二季中，劇組特別邀請了這位女神加盟，她就是李英愛。



當然女神已經很久不拍戲了，這次主要是為《模範計程車2》貢獻了自己的聲音，為「彩虹運輸」團隊擔任旁白，受害人找到「彩虹運輸」團隊想要復仇時，告訴對方注意事項的聲音就出自李英愛。



其實第一季裡就出現了李英愛的聲音，溫柔且有力量，有給人安心的沉重感，聽完她說的復仇注意事項立刻就覺得可以信任、依賴「彩虹運輸」。

雖然李英愛的聲音很有辨識度，但媒體沒報導之前還是有觀眾沒有聽出來，得知真相的觀眾表示：「我以為是專業的配音演員」、「聲音非常有力量，很柔和」、「一直覺得聲音很好聽，沒想到是李英愛啊」、「我當時就覺得是金子小姐的聲音（李英愛主演的電影《親切的金子》里的角色名）」等。

《模範計程車2》已於上周正式開播，首播收視率就突破了10%，達到了12.1%，第2集收視率雖有所回落，但依舊保持在了10.3%，劇情將如何繼續發展，讓我們拭目以待。

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