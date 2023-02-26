好深情變騙人感情XD 銀赫出演Postmen MV哭得讓人揪心，結局超鬧只能佩服：不愧是Super Junior

Postmen自2月14日就開始釋出新歌〈再見新村〉（Goodbye Sinchon）預告片，MV找來Super Junior神童與銀赫友情操刀，神童執導，銀赫擔任男主角。

Postmen為申智厚與成泰組成的雙人合唱組合，2010年出道，2013年以〈不能去新村〉一炮而紅，而〈再見新村〉的誕生就是為了紀念〈不能去新村〉發行10週年，而這也是Postmen睽違6年回歸。

〈再見新村〉延續〈不能去新村〉的概念，一樣在想念那個已經別離的人。照著歌詞敘述，MV裡銀赫為了見老朋友久違來到新村，但見人事已非而回憶湧上心頭，他思念、懊悔、哭泣……



殊不知這一切竟是……一場密室逃脫！銀赫成功走出密室，老闆神童笑嘻嘻報上他的成績迎接他，銀赫也笑開懷彷彿一切傷心未曾發生……原來蒙眼是遊戲開端的意思，原來四散的紙條不是情書是提示，原來銀赫的各種情緒是在煩惱怎麼解不開謎底……



雖然MV看到最後有種「騙局」之感，但仍有不少粉絲覺得銀赫的哭戲演得很好，稱讚是名品演技，而且被Postmen的歌聲深深打動。然而，也有網友喜歡神童設計的結局，解讀成「打開了另一扇門總會迎向幸福」，是支傳達正能量的MV。而小編不得不說：「不愧是Super Junior啊！超會玩，真的是K-POP界不可多得的神奇團體。」（又想起了2021年‎Elsa厲旭和銀赫、神童演繹的三角戀MV）

▼〈再見新村〉MV（YouTube頻道1theK與Postmen官方頻道均有放上）



補充說明，Postmen申智厚和Super Junior銀赫、厲旭都當過軍中同袍，在軍中結識後成為好友，申智厚自然而然也和Super Junior其它成員有了交情。也就是如此深厚的交情，讓申智厚很放心把MV交給SuJu啊，銀赫都有自知之明會破壞Postmen形象了XDD。



▼厲旭雖然沒有出演MV，但分享了：「賢浩（申智厚本名）Fighting！還有男主角很厲害」



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