【K社韓文小百科】韓劇的理想與現實！路邊攤只有宿醉沒有告白，屋塔房冬冷夏熱不見浪漫

常看韓劇的人可能對一些場所格外熟悉，在生活中見到都會產生特定聯想，例如路邊攤常伴隨真情告白、屋頂烤肉總有知心好友，大貨車則往往象徵「兇兆」！而現實又是如何呢？

韓國網友總結了4點韓劇與現實的最大不同之處，一起來看：

1. 路邊攤布帳馬車（포장마차）

韓劇裡的路邊攤見證了無數男女主角互訴衷腸、互生情愫的瞬間，讓人很想放鬆地坐下來，學著劇中人模樣對老闆喊一聲：「來一瓶燒酒，一碗烏冬面！」仿彿浪漫美好的故事就要發生在自己身上！





但現實中的韓國路邊攤，不能用信用卡、沒有洗手間、寒冷的冬天四處漏風，最尷尬的是：一不小心就會喝到斷片，第二天完全不記得發生了什麼！



2. 高中（고등학교）

韓劇擅長提煉反映現實社會中的問題，每當出現高中時總少不了以大欺小的校園暴力戲份。 加上近年來乘著Netflix的順風車，殭屍勢力也從開往釜山的KTX和古代朝鮮鄉野逐漸擴散到當今的高中校園，令部分觀眾產生錯覺：韓國高中=殭屍猖獗之地、校園暴力的溫床。





但現實中的韓國高中，據韓國網友認證，不過是大規模TikToker培訓中心罷了XD



3. 屋塔房（옥탑방）

說到韓劇怎能不提屋塔房！從《屋塔房小貓》到《屋塔房王世子》，劇名裡都滿滿存在感XD韓劇中，貧窮但開朗的主角們總會邀上三五好友，一起在屋頂涼床（평상）烤五花肉、小酌燒酒、互相安慰，夜幕下的空氣中滿是浪漫與夢想的味道~





回到現實！屋塔房說白了就是頂樓加蓋房間，冬天夠冷、夏天夠熱，真的是經濟拮据的人才會租住，而涼床也不是每位樓主都會好心提供的T^T

4. 大貨車（덤프트럭）

最刺激的來了，韓劇裡一旦出現大貨車，下一秒幾乎必然是鳴笛聲和剎車聲，接著要麼英雄救美躲過一劫，要麼重要角色倒地流血、給主角的心理健康和劇情走向蒙上一層陰霾。 而黑衣加黑帽，似乎也是韓劇中所有貨車司機的標配。



但現實中的大貨車...... 就只是行駛中的車輛而已啊！（無害認證）XD



大家還有什麼被韓劇「騙」過的事呢？ 來一起留言分享吧！

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