【K社韩文小百科】韩剧的理想与现实！路边摊只有宿醉没有告白，屋塔房冬冷夏热不见浪漫

常看韩剧的人可能对一些场所格外熟悉，在生活中见到都会产生特定联想，例如路边摊常伴随真情告白、屋顶烤肉总有知心好友，大货车则往往象徵「凶兆」！而现实又是如何呢？

韩国网友总结了4点韩剧与现实的最大不同之处，一起来看：

1. 路边摊布帐马车（포장마차）

韩剧里的路边摊见证了无数男女主角互诉衷肠、互生情愫的瞬间，让人很想放松地坐下来，学著剧中人模样对老板喊一声：「来一瓶烧酒，一碗乌冬面！」仿佛浪漫美好的故事就要发生在自己身上！





但现实中的韩国路边摊，不能用信用卡、没有洗手间、寒冷的冬天四处漏风，最尴尬的是：一不小心就会喝到断片，第二天完全不记得发生了什么！



2. 高中（고등학교）

韩剧擅长提炼反映现实社会中的问题，每当出现高中时总少不了以大欺小的校园暴力戏份。 加上近年来乘著Netflix的顺风车，僵尸势力也从开往釜山的KTX和古代朝鲜乡野逐渐扩散到当今的高中校园，令部分观众产生错觉：韩国高中=僵尸猖獗之地、校园暴力的温床。





但现实中的韩国高中，据韩国网友认证，不过是大规模TikToker培训中心罢了XD



3. 屋塔房（옥탑방）

说到韩剧怎能不提屋塔房！从《屋塔房小猫》到《屋塔房王世子》，剧名里都满满存在感XD韩剧中，贫穷但开朗的主角们总会邀上三五好友，一起在屋顶凉床（평상）烤五花肉、小酌烧酒、互相安慰，夜幕下的空气中满是浪漫与梦想的味道~





回到现实！屋塔房说白了就是顶楼加盖房间，冬天够冷、夏天够热，真的是经济拮据的人才会租住，而凉床也不是每位楼主都会好心提供的T^T

4. 大货车（덤프트럭）

最刺激的来了，韩剧里一旦出现大货车，下一秒几乎必然是鸣笛声和刹车声，接著要么英雄救美躲过一劫，要么重要角色倒地流血、给主角的心理健康和剧情走向蒙上一层阴霾。 而黑衣加黑帽，似乎也是韩剧中所有货车司机的标配。



但现实中的大货车...... 就只是行驶中的车辆而已啊！（无害认证）XD



大家还有什么被韩剧「骗」过的事呢？ 来一起留言分享吧！

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