李帝勳有什麼錯？出演節目被資深女藝人言語騷擾！網友氣炸了：性別對換的話，當事人該被封殺了

某位元老級搞笑女藝人對男演員李帝勳的言論令廣大粉絲和網友很氣憤。

前兩天，李帝勳參與了廣播節目《兩點逃出Cultow Show》的錄製，為新劇《模範計程車2》（港譯：模範的士2）做宣傳。訪談期間，眾人就提到了這幾日在網路上十分火爆的李帝勳半裸劇照。男性主持人金泰均感歎李帝勳身型健碩，誇讚他很像李小龍，這不是在拍電視劇，倒像是在拍攝Netflix最近人氣很高的綜藝《體能之巔：百人大挑戰》，李帝勳解釋自己瘋了一樣的健身，並且常吃雞胸肉和牛肉，才有了預告及劇照中的身材。



聽到這裡作為主持人的搞笑女藝人李京實說道：「看到胸和胸之間的溝了嗎，在那（兩胸之間）滴水在可以在下面接著喝吧，那就是藥水吧，就成了凈水吧。從喉結處開始就是凈水，我們接來喝的話就是藥水。女人看到溝就想陷進去，新的凈水器。」一旁的金泰均聽完之後也覺得不妥，連忙打圓場，稱「姐姐不該從電視機裡接水啊」。



相關發言很快就在韓網上傳播開來，引起了廣大網民的不滿，眾人留言稱：「開這種玩笑已經是毫無分寸了」、「要是男藝人對女藝人說這種話估計被封殺了」、「要實現真正意義上的男女平等」、「私下這麼說也就罷了，居然敢在廣播節目直播」、「 這些大媽不顧及影響，經常在節目中有意無意開這種玩笑，滾出娛樂圈吧」、「她年輕時告發上司性騷擾，自己也一樣」、「退圈，真噁心」等，紛紛表達憤怒。



此外，隨著事情愈演愈烈，節目組已經下架了相關影片。韓媒還報導稱大學生A某以涉嫌「利用通信媒體傳穢」向警方告發了李京實。

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