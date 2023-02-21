《浪漫速成班》鄭敬淏眼神甜出汁！與全道嬿戀情進度神速獲祝福〜鋼彈秘密客的身分也揭曉啦！（EP.11 - 12）

[有雷] 《浪漫速成班》在海伊鼓起勇氣說出真相後，鄭敬淏與全道嬿終於名正言順地成為情侶，同時鋼彈連續殺人案也即將真相大白。鄭敬淏的心腹智室長漸漸露出了不為人知的一面，甚至還改名換姓想埋藏過往！他應該就是那位夢中出現的女學生的弟弟。

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南海伊在直播中大聲說出行善（全道嬿飾）只是自己的阿姨並非生母，讓這段戀情從惹人非議轉為正面祝福，崔直說（鄭敬淏飾）聲勢也突然反轉成為國民浪漫男，許多補習班業者爭相邀請他加入，原本離職的員工也再度回鍋。最開心的莫過於戀情中的男女主角，兩人終於能夠放膽相愛了。原本擔心受到同學非議的海伊，想不到反而受到同學們的大力稱讚，讓她終於也展開笑顏。



智室長安排了許多補習班的邀約會談，但最終崔直說仍然感念以往驕傲補習班最初的賞識，在與行善的討論下決定再回到驕傲補習班。智室長感到自己的計畫遭破壞，開始將行善視為眼中釘，刻意安排超滿的行程，還刪掉她傳給直說的訊息，行徑相當詭異，他擁有的那支鋼筆，似乎說明了他的身分就是過往令崔直說內疚不已的那位優秀女學生的弟弟…甚至他還隱姓埋名！



善材的哥哥熙材因為行蹤與鋼彈秘密客重疊而遭警方調查，但看著他全力救助流浪貓的樣子，甚至關在房間裡感到恐懼，絕對不是犯案人。但熙材拒絕開口溝通，律師母親也只想想辦法替他辯護脫罪，卻不願聆聽真相或相信自己的兒子。站在法庭上的熙材最後終於開口，表示自己只是陳老師命案的目擊證人，而非加害者。



南海伊幫了阿姨讓戀情甜蜜進行，自己也收到了體育帥哥建厚的告白，建厚的直接比起善材的內斂更有優勢，當然海伊仍掛心著為哥哥心煩意亂的善材，善材大方與海伊分享母親提供的試卷，但兩人在考試時的眼神似乎相當詭異……



崔直說即使工作忙碌，仍然不忘俗氣的送花，以及凌晨等門只為了與行善到市場約會，兩人享受著夜晚睡前的互傳訊息，甜蜜不已。但敏感的行善早已感受到智室長對她的敵意，甚至在遊艇上還刻意害她摔倒手腕受傷。雖然崔直說不覺得智室長行為有異，但仍然因擔心她的傷勢而留下行善在自家過夜。鋼彈秘密客在車內拿著彈弓瞄準了在店門口整理開店的南行善，果然就是大家所猜想的智室長！



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