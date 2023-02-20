IU被吐槽「欺騙粉絲」：去年聖誕明明和李鍾碩在日本度假，卻扮單身寂寞歌手

IU和李鍾碩戀情公開後，有自稱IU粉絲的網友上網吐露了不滿。

日前，韓媒「insight」報導了粉絲不滿IU言行的文章，文中援引粉絲「IU欺騙粉絲」的貼文。 去年年底IU公開承認與李鍾碩熱戀中，2023年1月1日她又再官方粉絲俱樂部中表示「很長的一段時間裡他都為我加油，一直誇我'很好，很帥'，是個充滿真心，體貼人、值得依靠的可愛的人」，向男友李鍾碩示愛。 因為此事，自稱是IU粉絲的網友A某吐槽IU欺騙了廣大粉絲。

A某成：「去年她聖誕節的時候她上傳了一段說和弟弟堆樂高的影片，裝作很寂寞的樣子。 但實際上聖誕節時她和男友李鍾碩一起去了日本旅行，在粉絲面前裝作是沒有戀人的寂寞的歌手，這難道不是欺騙嗎？」



去年聖誕節之際，IU確實通過個人YouTube公開了一則「Christmas Vlog 絕望篇 Teaser」的影片，影片裡她和弟弟一起堆樂高，並解釋有很多粉絲想看她獨處時會做什麼的vlog，所以才拍攝了這段影片。 雖然影片上傳的時間是聖誕節，題目也是聖誕節vlog，且道具等都和聖誕節有關係，但這段影片拍攝的真實時間並未公開，確實會引起部份粉絲的誤會。 按照網友A某的主張，這篇vlog有可能提前錄製好，安排在聖誕節當天公開，IU本人其實和李鍾碩去了日本名古屋旅遊，並且韓國D社也在去年12月31日報導了李鍾碩和IU前往日本名古屋旅遊，並下榻頂級渡假村的事。



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