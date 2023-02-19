Netflix《原本以为只是手机掉了》他饰演「连续杀人犯」令人瑟瑟发抖：「无法和上周跳著女团舞的可爱时完做联想！」

长辈们有些直觉也是蛮准的…女主爸爸：「世界上哪有这么多巧合，多半有鬼！」

Netflix新惊悚电影《原本以为只是手机掉了》已於本周五（17日）公开。该部作品改编自日本同名小说，描述一位平凡的上班族女性，手机里装满所有个人资讯。某天，她的手机遗失了，日常生活开始遭受威胁，展开一连串紧张的事件。由千玗嬉、任时完、金熙元主演。

整部电影看下来很有「压迫感」，偷拍视角加上背景音乐，让人不自觉屏住气息。还有著「警示效果」…手机千万别掉啊啊啊！！！女主角就真的只是掉了手机而已，哪会想到自己的手机被一个变态捡到QQ

小编还有另外一个印象深刻的地方：女主角的爸爸其实很早就发现女儿身边出现奇怪的男人，也提醒过女儿：「哪有这么多巧合，凡事要多小心一点。」父母出於关心，但做子女的有时候就是会听不进去，甚至会觉得老爸、老妈又在碎碎念。然后，憾事就发生了…女主角的人生，就因为这个奇怪的男人有了天翻地覆的变化。

有网友表示，任时完顶著「小白兔」的脸演「神经病」，很冲突、很带感。他在电影里一下子装作亲切的手机店员工，一下子又监控女主角的生活、笑得让人发毛。下次若有这种白白净净的书生型帅哥前来搭讪，如果是桃花那恭喜你！如果是桃花劫那就很难逃了…（论任时完给观众们的心理阴影）

而千玗嬉的演技也被盛赞，她把时下年轻人使用手机的面貌好好呈现出来，就像身边会出现的朋友们一样。电影后半段，千玗嬉则展现惊恐、慌乱、愤怒等情绪，让人印象深刻。

如果不知道《原本以为只是手机掉了》的剧情内容，单看这张剧照，只会觉得是刚出社会的年轻小伙子与邻家女孩在街上的初相遇…这种浪漫在电影里完全看不到！（最近若想看浪漫喜剧，请转台至‎《恋爱大战》‎、‎《浪漫速成班》‎XD）

▲电影里的任时完让你「怕怕的」？建议可以用「‎跳著女团舞的可爱时完」来缓和一下紧张的情绪！XD

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