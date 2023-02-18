《黑暗榮耀》下半場宋慧喬的復仇將正式展開！所有之前埋的誘餌都將在3月10日一一回收！

讓許多觀眾們敲碗等待的《黑暗榮耀》下半部，日前釋出預告影片及照片，宋慧喬的復仇即將正式展開，讓全球的觀眾們在正式公開前就已經期待不已。

從學生時期就遭受校園霸凌，文同珢（宋慧喬飾）從身體到靈魂早已遍體鱗傷，決定用自己的一生進行縝密的準備，進行一場哀切的復仇。許多觀眾們紛紛猜測後續的劇情發展，而這些主要演員們有些也在日前的訪談中透露小部分的劇情走向。

公開地的劇照中，文同珢即將展開正式的復仇，每一個角色充滿著相當戲劇性的情感以及遭遇，也刺激觀眾們的好奇心，用自己的一生誓言進行最嚴厲復仇的文同珢，將以其人之道還治其人之身，擁有深深傷痕的她，讓觀眾們看了都打從心底為她的計畫應援。在她的身邊還有將她的話奉為聖旨，為她跳起劍舞的劊子手朱如炡（李到晛飾）也將採取進一步行動，身為醫師以及圍棋高手的他將以什麼方式協助復仇計畫呢？



這些一步步逐漸走向滅亡的加害者，最後會落得什麼樣的下場，也是觀眾們相當好奇的，五人幫之首最惡惡女朴涎鎮（林智妍飾）有時瞪著某人殺氣騰騰的表情，有時又露出驚慌的樣子，同珢到底對她做了什麼？帶著擔心表情的全在俊，吸毒畫家蓑羅以及空姐惠程，還有上半部劇情中遭到殺害失聯的慏梧，將展開難以預測的劇情走向。

金銀淑作家以及安吉鎬導演表示，這些加害者們到何時，以及從誰身上得到了懲罰，應該會飾大家下半部的觀賞重點，在他們互相爭鬥並走向滅亡的過程中可讓觀眾們感到宣洩的快感。預告了這些加害者們都將受到嚴厲的懲罰。期待《黑暗榮耀》3月10日後續公開。



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