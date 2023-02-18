《浪漫速成班》的全道嬿被罵又老又土，衣服造型像奶奶裝！

新韓劇《浪漫速成班》大家有在追嗎？

這部劇由戛納影后全道嬿和演技派小生鄭敬淏聯袂主演，以學生課外輔導班為背景，講述了學生家長與王牌講師之間發生的甜蜜又驚險的緋聞故事。 50歲的全道嬿飾演女一號「南行善」，與39歲的鄭敬淏（飾 男一號崔直說）譜寫羅曼史，從開播前主角的人設就備受質疑，不少人嘲笑「毫無CP感」。



電視劇首播的收視率不盡人意，但在全道嬿和鄭敬淏的演技加持之下，最近幾集的收視率猛增，越來越多的觀眾也從一開始的「看不順眼」逐漸接受這對姐弟CP，甚至越看越有味道。

然而韓網上仍不乏對全道嬿服裝、造型的惡評出現。 劇裡的「南行善」是前手球國家代表運動選手出身，現為「國家代表小菜店」老闆，為了符合小菜店老闆身份，卻又不能完全將之塑造成普通「阿朱媽」（韓語「阿姨」、「大媽」的意思）的形象，於是造型師在「南行善」 的身上下足了功夫，用獨特的色彩美學打造出了角色清新又明媚的Vintage的路線，復古碎花、素色Look，加上隨意凌亂的捲髮，其實還蠻貼合人設的，很有生活氣息。



造型師的精心搭配沒能逃過一些觀眾的毒舌，他們攻擊「南行善」和服裝，「老氣」、「像大媽」、「奶奶輩才會穿的衣服」、「50歲演什麼30歲，50多歲主婦看著都很彆扭」、「全道嬿劇中的衣服都太土了，是我眼光落後了嗎」等。



造型是為角色服務的，在這裡她不是全道嬿本人，而是「南行善」，身為普通人的她要為生意奔波，也要為孩子操心，不可能單純扮美，反而這類舒適又生動復古的Look最適合她，舒適中藏著精緻。



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