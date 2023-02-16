《浪漫速成班》「海伊」盧允瑞演技評價兩極：「想演得自然但太刻意」VS「演技挺好，很適合學生角色」

近日，在 Pann 有篇以「《浪漫速成班》盧允瑞疑點」為標題的文章，貼文一公開，引發熱烈討論。

該名網友寫下：「演技那麼差，怎麼還在熱劇裡面有份量的腳色啊！也不是演技多好、多漂亮，也不像愛豆本來就很有人氣，真的疑問。」



有韓網友表示：「所以經常演學生，在選角的立場上，那種語氣更像學生，所以覺得更有現實性...作爲演員，雖然演技不是特別好，但是語氣和發聲會讓人想起10多歲的人」、「感覺想要演得自然，但卻像是在唸劇本」、「因為遇見好公司」等等。不過也有網友認為「我覺得演技挺好，還覺得劇挺有意思的」、「只有我覺得演技好嗎」、「她太魅力，這次的學生角色也很適合」等等。

而2000年出生的盧允瑞，在2018年以平面模特兒身分開始接拍許多廣告，成為演員的第一部作品《我們的藍調時光》，劇中飾演「英珠」一角，她把高中女生面對小生命複雜的心情、和父親攤牌時的情感詮釋的很好，當時真的邊看邊哭啊 QQ 之後她又拍攝電影《20世紀少女》，又再次飾演高中生「妍度」。



在《浪漫速成班》終是她第三次演高中生，劇中的她成績優秀、雖然語氣很酷，但內心卻是個溫暖的孩子，看到媽媽和老師傳出緋聞，也勇敢的出來幫她說話：「她是我姨母！所以這不是緋聞，而是羅曼史！」這段真的超帥氣啊！



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